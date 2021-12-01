تقرير: "أوميكرون" يشعل المنافسة بين شركات الأدوية لتوفير لقاحات ترقبًا للخطر القادم

قالت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، إن سلالة ”أوميكرون“ أشعلت سباقًا بين شركات الأدوية، لتوضيح نطاق الحماية الذي توفره اللقاحات المضادة لفيروس ”كورونا“ المستجد.

وأضافت في تقرير نشرته يوم الأربعاء، أن ”شركات الأدوية تقوم حاليًا بإجراء اختبارات على الجرعات المتواجدة بالفعل، وفي الوقت نفسه، تقوم بإعداد وصفات جديدة للقاحات“.

وبينت أن ”التحذير الصادر عن رئيس شركة (مودرنا) للأدوية، الذي قال فيه، إن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يمكن أن تكون أقل فعالية ضد سلالة (أوميكرون) أدت إلى إثارة التوتر تجاه أفضل سلاح يملكه العالم في محاربة الوباء“.

وأشارت ”فاينانشال تايمز“ إلى أنه ”في الوقت الذي قدّم فيه رئيس شركة (بيونتيك) للأدوية، تطمينات بأن الأشخاص الذين تلقوا جرعتي التطعيم، سيكونون في حالة وقائية أفضل، ضد الأعراض المرضية الشديدة للسلالة الجديدة“.

وأوضحت الصحيفة، أنه ”لا يوجد دليل قاطع حتى الآن، حول مدى الحصانة الذي يمكن أن تقدّمه تلك اللقاحات، أمام تلك السلالة شديدة التحور“.

وذكرت أن العلماء الذين لم يسمعوا من الأساس، حول سلالة (أوميكرون) قبل أسبوع، يتسابقون الآن، لإجراء اختبارات على الجرعات الحالية.

ويقومون أيضا، بإجراء العديد من الاختبارات على وصفات جديدة للقاحات، والتي تستهدف التصدي للتهديد الجديد.

وأردفت ”فاينانشال تايمز“: ”تم تصنيع جميع اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19، والمتاحة حاليًا، كي تكون فعالة ضد السلالة الأصلية للفيروس، الذي تم اكتشافه لأول مرة في ووهان“.

ويخشى علماء من احتمال ألا تعمل الاستجابة المناعية المبرمجة، بواسطة اللقاحات الأصلية بشكل فعال ضد سلالة ”أوميكرون“ الجديد.

واستطردت: ”السلالة الجديدة، ”أوميكرون“، التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا، تمتلك 50 طفرة غير مسبوقة، تعمل أكثر من نصفها على البروتين الذي يسمح للفيروس بالارتباط بالخلايا البشرية“.

ونقلت عن ”بول بينياز“، الأستاذ في جامعة ”روكفيلر“، قوله: ”هناك سباق تسلح بين تطور الأجسام المضادة، وهي تتعرض للقاحات أو للأعراض المرضية، والفيروس نفسه، والذي يحاول اختراق هذه الأجسام المضادة. يمثل ”أوميكرون“ أحدث انفجار للفيروس في هذا الصراع الجيني“.

وأضاف ”بينياز“ قائلا: ”أنا على ثقة كبيرة وفقًا لتوقعاتي، أن تلك السلالة ستكون الأقوى على الإطلاق، والتي تظهر حتى الآن، في مواجهة الأجسام المضادة، ولكن ما هو حجم تلك المقاومة؟ لا نعلم إلى الآن“.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت من أن ظهور متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون، يمثل خطرًا ”مرتفعًا للغاية“ على مستوى العالم، لكنها شددت على أن معدل انتقال العدوى به ومدى خطورته، لم يتضحا بعد.

وقالت المنظمة، في مذكرة تقنية، إنه ”إذا أدى أوميكرون إلى انتشار حاد آخر لكوفيد-19، فستكون العواقب وخيمة“، رغم تأكيدها أنه ”حتى الآن، لم تسجل أي وفيات مرتبطة بالمتحور أوميكرون“.