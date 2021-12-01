وزير الصحة البريطاني: اللقاحات ستمنع على الأرجح خطورة المتحور "أوميكرون"

قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، اليوم الأربعاء، إن من المحتمل أن تكون اللقاحات أقل فاعلية ضد السلالة المتحورة ”أوميكرون“ من فيروس كورونا، ولكنها ستظل توفر الحماية من خطورة المرض.

وأضاف جاويد لشبكة ”سكاي نيوز“: ”لا تزال اللقاحات أفضل وسيلة دفاع بالنسبة لنا.. من الممكن بالطبع أن تكون أقل فاعلية. نحن لا نعرف على وجه اليقين حتى الآن. ولكن من المرجح أيضا أن تظل فعالة ضد خطورة المرض“.

من جانبه، قال رئيس شركة صناعة الأدوية ”مودرنا“، ستيفان بانسل، إنه يستبعد أن تكون اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ”فعالة ضد السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، كما كان الأمر بالنسبة للسلالة دلتا“.

وأضاف بانسل أنه ”يستبعد أن تكون اللقاحات المضادة لكوفيد-19 فعالة ضد السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، كما كان الأمر بالنسبة للسلالة دلتا“.

وكانت شركة ”مودرنا“ قد أعلنت في وقت سابق، أنها تنوي تطوير جرعة معززة من اللقاح مخصصة للحماية من متحور ”أوميكرون“.

وفي السابق، قالت شركة ”فايزر“ إنها بدأت العمل على نسخة جديدة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، تستهدف متحور ”أوميكرون“، في حال لم يكن اللقاح المتداول حاليا فعالا في الحماية من هذه النسخة الجديدة.

وقال رئيس الشركة ألبير بورلا إنه ”لا يزال هناك الكثير من الغموض بشأن المتحور الجديد الذي رصد في جنوب أفريقيا ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه مقلق“.

وأضاف: ”سنعرف أهم ما يجب أن نعرفه خلال بضعة أسابيع. وسيلزم القيام بتجارب لاختبار فاعلية اللقاحات الحالية التي تم تطويرها مع شركة بايونتيك في مواجهة أوميكرون“.

وتابع: ”لكن، إذا كان اللقاح الحالي أقل فاعلية وأصبحنا بحاجة لتطوير لقاح جديد، فقد بدأنا بالعمل عليه الجمعة. قمنا بأول نموذج للحمض النووي، وهو سيكون المرحلة الأولى في تطوير لقاح جديد“.

وابتكرت ”فايزر“ سابقا نسختين جديدتين من لقاحها لمواجهة متحورات ”دلتا“ و ”بيتا“، إلا أنهما لم تُستخدما.

وأكد بورلا أنه في ”حال استدعت الحاجة، سيكون لدينا لقاح جديد في غضون 95 يوما“.

وشدد على أن ”الشركة تمتلك القدرات، عند الحاجة، لإنتاج 4 مليارات جرعة العام المقبل“.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق، إن احتمال زيادة انتشار السلالة ”أوميكرون“ على المستوى العالمي مرتفع.

وأضافت أن ”تقييم مجمل الخطر العالمي المتعلق بأوميكرون مرتفع للغاية“.

ولفتت إلى أنه ”قد تحدث زيادة في حالات الإصابة بكورونا اعتمادا على خصائص أوميكرون، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة“.

وحثت المنظمة الدول الأعضاء على الإبلاغ عن أول حالات وبؤر تفشي ”أوميكرون“.

ودعت 194 دولة عضوا بها إلى الإسراع بتطعيم الفئات ذات الأولوية بلقاحات كورونا، مطالبة الدول باستخدام نهج يستند إلى المخاطر لتعديل إجراءات السفر الدولي في الوقت المناسب.