السعودية.. رصد حالة إصابة بسلالة "أوميكرون"

قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة السعودية، إنه تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة ”أوميكرون“ من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا.

وأضاف أنه تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

#وزارة_الصحة: رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة (أوميكرون) في المملكة لمواطن قادم من إحدى دول شمال أفريقيا.https://t.co/Xg81zucB42#واس_عام pic.twitter.com/41DlEd7RYX — واس العام (@SPAregions) December 1, 2021

يأتي ذلك بعد انتشار السلالة المتحورة الجديدة من كورونا في عدد من الدول.

وشدد المصدر على ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع في استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وأيضا أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، أن حظر السفر لن يوقف انتشار المتحورة ”أوميكرون“ لفيروس كورونا، ودعت الدول إلى تبني مقاربة تقوم على تقييم المخاطر، لكنها نصحت من تجاوزوا الستين وضعفاء الصحة بإرجاء السفر.

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وقالت المنظمة في وثيقة توجيهية إن ”حظر السفر العام لن يمنع الانتشار في العالم، ويضع عبئا ثقيلا على سير الحياة وسبل العيش“، مضيفة أن ”مثل هذه القرارات يمكن أن تؤثر سلبا على الجهود الصحية العالمية أثناء الجائحة عن طريق تثبيط البلدان عن الإبلاغ وتبادل البيانات الوبائية“.

لكن المنظمة اعتبرت أنه ”يجب نصح الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة جيدة أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض كورونا بشكل حاد أو مميت، بمن في ذلك الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وأكثر أو الذين يعانون أمراض مصاحبة، مثل، أمراض القلب، والسرطان، والسكري، بتأجيل السفر“.

واتخذت دول عدة قرارات بمنع الرحلات خصوصا من جنوب أفريقيا ودول مجاورة لها، حيث رُصدت المتحورة أول مرّة.

وفي وقت سابق، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ”كل الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات منطقية ومتناسبة لخفض الأخطار“، فيما أعلن المستشار الألماني المقبل أولاف شولتس أن النواب الألمان سيصوتون على إلزامية اللقاحات بنهاية السنة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ”ما زالت لدينا أسئلة أكثر من الأجوبة بشأن تأثير المتحورة أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض، وفاعلية الفحوص والعلاجات واللقاحات“.