أوميكرون.. بارقة أمل على ذمة فاوتشي

قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الثلاثاء إن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا ستؤدي إلى مرض شديد، لكن المعلومات الأولية من جنوب أفريقيا تشير إلى أنها لا تؤدي إلى أعراض غير عادية.

وقال فاوتشي إنه كانت هناك 226 إصابة مؤكدة بالسلالة في 20 دولة حتى صباح الثلاثاء، لكنها لم تُرصد بعد في الولايات المتحدة.

وتسببت المخاوف من السلالة الجديدة في اضطراب أسواق المال، وأشاعت القلق بشأن مدى قوة التعافي الاقتصادي العالمي في الوقت الذي يواصل فيه العالم مكافحة الجائحة.

وقال فاوتشي في إفادة صحفية ”من الصعب للغاية معرفة ما إذا كانت هذه السلالة تحديدا ستؤدي إلى مرض شديد“.

وأضاف ”وعلى الرغم من أن بعض المعلومات الأولية من جنوب أفريقيا تشير إلى عدم رصد أعراض غير عادية… فنحن لا نعلم، ومن السابق لأوانه معرفة ذلك“.

وطالب الرئيس جو بايدن وإدارته الأمريكيين بانتهاز فرصة اللقاحات والجرعات التنشيطية، لكن تردد شريحة من السكان في التطعيم أحبط جهود السيطرة على انتشار الفيروس. وتلقى حوالي 69 بالمئة من الأمريكيين في سن 12 عاما فأكثر التطعيمات الكاملة.

وقال فاوتشي ”نأمل، وأعتقد لسبب وجيه… أنه سيكون هناك قدر من الحماية“ توفرها اللقاحات ضد السلالة.

واضاف ”إذا لم تتلق التطعيم فاحصل عليه. وإذا كنت قد حصلت عليه، فخذ جرعة تنشيطية“.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن حظر السفر لن يوقف انتشار المتحورة أوميكرون لفيروس كورونا، ودعت الدول إلى تبني مقاربة تقوم على تقييم المخاطر، لكنها نصحت من تجاوزوا الستين وضعفاء الصحة بإرجاء السفر.

وقالت المنظمة في وثيقة توجيهية إن ”حظر السفر العام لن يمنع الانتشار في العالم، ويضع عبئا ثقيلا على سير الحياة وسبل العيش“، مضيفة أن ”مثل هذه القرارات يمكن أن تؤثر سلبا على الجهود الصحية العالمية أثناء الجائحة عن طريق تثبيط البلدان عن الإبلاغ وتبادل البيانات الوبائية“.

لكن المنظمة اعتبرت أنه ”يجب نصح الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة جيدة أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض كورونا بشكل حاد أو مميت، بمن في ذلك الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وأكثر أو الذين يعانون من أمراض مصاحبة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري، بتأجيل السفر“.

واتخذت دول عدة قرارات بمنع الرحلات خصوصا من جنوب إفريقيا ودول مجاورة لها، حيث رُصدت المتحورة أول مرة.