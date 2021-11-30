بسبب "أوميكرون".. "الصحة العالمية" توصي من تجاوزوا الـ60 بتأجيل السفر

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن حظر السفر لن يوقف انتشار المتحورة أوميكرون لفيروس كورونا، ودعت الدول إلى تبني مقاربة تقوم على تقييم المخاطر، لكنها نصحت من تجاوزوا الستين وضعفاء الصحة بإرجاء السفر.

وقالت المنظمة في وثيقة توجيهية إن ”حظر السفر العام لن يمنع الانتشار في العالم، ويضع عبئا ثقيلا على سير الحياة وسبل العيش“، مضيفة أن ”مثل هذه القرارات يمكن أن تؤثر سلبا على الجهود الصحية العالمية أثناء الجائحة عن طريق تثبيط البلدان عن الإبلاغ وتبادل البيانات الوبائية“.

لكن المنظمة اعتبرت أنه ”يجب نصح الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة جيدة أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض كورونا بشكل حاد أو مميت، بمن في ذلك الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وأكثر أو الذين يعانون من أمراض مصاحبة مثل أمراض القلب والسرطان والسكري، بتأجيل السفر“.

واتخذت دول عدة قرارات بمنع الرحلات خصوصا من جنوب إفريقيا ودول مجاورة لها، حيث رُصدت المتحورة أول مرة.

وفي وقت سابق، دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس ”كل الدول الأعضاء إلى اتّخاذ إجراءات منطقية ومتناسبة لخفض الأخطار“، فيما أعلن المستشار الألماني المقبل أولاف شولتس أن النواب الألمان سيصوتون على إلزامية اللقاحات بنهاية السنة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: ”ما زالت لدينا أسئلة أكثر من الأجوبة بشأن تأثير المتحورة أوميكرون على انتقال العدوى وشدة المرض، وفعالية الفحوص والعلاجات واللقاحات“.

من جهته، أبدى رئيس مختبرات موديرنا تشاؤما إزاء فعالية اللقاحات المتوافرة حاليا ضد المتحوّرة أوميكرون، في وقت تتضاعف فيه القيود الصحية الجديدة في العالم، كما حصل في المملكة المتحدة واليابان، الثلاثاء.

وقال رئيس شركة موديرنا ستيفان بانسل لصحيفة ”فايننشال تايمز“ إن البيانات بشأن فعالية اللقاحات الحالية ستكون متاحة خلال الأسبوعين المقبلين، إلا أن العلماء غير متفائلين في هذا الصدد.

وصرّح للصحيفة: ”قال جميع العلماء الذين تحدّثت إليهم إن الوضع لن يكون جيّدا“.

لكن العديد من المختبرات، من بينها موديرنا وأسترازينيكا وفايزر/يايونتيك ونوفافاكس، أعربت عن ثقتها في قدرة لقاحاتها على مكافحة المتحوّرة أوميكرون. من جانبها، أعلنت روسيا أنها تعمل على تطوير نسخة من ”سبوتنيك-في“ تستهدف أوميكرون بشكل خاص، إذا لم يكن اللقاح المتوافر حاليا فعالا، ”وهو أمر غير مرجح“.