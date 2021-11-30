الهند: المتحور أوميكرون يظهر في فحوصات كورونا

قال وزير الصحة الهندي راجيش بوشان، اليوم الثلاثاء، إن متحور أوميكرون يظهر بالفعل في فحص (بي. سي. آر) و ( آر. إيه. تي)، ونصح ولايات البلاد بتكثيف إجراءات التشخيص من أجل الاكتشاف المبكر.

وقال بوشان في اجتماع مع ممثلين عن الولايات لمناقشة السلالة المتحورة الجديدة، إن جميع العينات التي جاءت نتيجتها إيجابية وتظهر الإصابة بكوفيد-19 سيتم إرسالها ”على الفور“ لتتبع التسلسل الجنيني.

وكانت السلطات الهندية قد أعلنت، أمس الإثنين، أنه لم يتم بعد تسجيل حالات إصابة بالمتحور أوميكرون، ولكن يتم حاليا التحقق من بؤرتي إصابة للمتحور الجديد مشتبه بهما في ولايتي ماهاراشترا وكارناتاكا.

وأبدت الهند استعدادها، أمس الإثنين، لإرسال المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى إفريقيا ”بشكل عاجل“؛ للمساعدة في مكافحة متحور أوميكرون، وذلك بعد أن تعهدت الصين بإرسال مليار جرعة أخرى إلى القارة.

وللهند والصين علاقات وثيقة بالكثير من الدول الإفريقية، لكن بكين ضخت المزيد من الأموال في المنطقة، كما تعهدت أمس باستثمار عشرة مليارات دولار أخرى.

وقالت الهند إنها قدمت أكثر من 25 مليون جرعة من لقاحات مصنعة محليا إلى 41 دولة إفريقية معظمها من خلال مبادرة كوفاكس العالمية لتوزيع اللقاحات.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: ”إن حكومة الهند مستعدة لدعم الدول المتضررة في إفريقيا للتعامل مع المتحور أوميكرون، ويشمل ذلك تقديم إمدادات من اللقاحات المصنوعة في الهند“.

وأضافت: ”يمكن توفير الإمدادات من خلال كوفاكس أو بشكل ثنائي“.

وأكدت أن الحكومة وافقت على جميع طلبات كوفاكس لتقديم إمدادات من لقاح أسترازينيكا لدول مثل مالاوي وإثيوبيا وزامبيا وغينيا وليسوتو، إلى جانب تسليم جرعات من لقاح كوفاكسين المحلي الصنع إلى بوتسوانا، لكنها لم تذكر عدد الجرعات التي جرت الموافقة عليها في الآونة الأخيرة.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 آلاف و990 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ 551 يوما، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 34 مليونا و587 ألفا و822 حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن وزارة الصحة قولها، إنه تم تسجيل 190حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 468 ألفا و980 حالة.