عالم أوبئة: متحور "أوميكرون" قادر على الهروب من الأجسام المضادة جزئيا

كشف عالم أوبئة جنوب أفريقي اليوم الإثنين، أن المتحور ”أوميكرون“، الذي ظهر أخيرا في ذلك البلد الأفريقي وأثار مخاوف جديدة حول العالم، ”ينتقل بسرعة أكبر من متغير دلتا“، وقد يكون ”قادرا على النجاة من الأجسام المضادة بشكل جزئي فقط“.

وقال الرئيس السابق للجنة الاستشارية الوزارية لجنوب أفريقيا بشأن ”كورونا“، البروفسور سالم عبد الكريم، في مقابلة مع تلفزيون ”سي أن أن“، إنه ”استنادًا إلى الأدلة المبكرة التي شوهدت في جنوب أفريقيا، فإن أوميكرون ينتقل فعلا بشكل أسرع من متغير دلتا“، مضيفا أنه ”لا يزال هناك الكثير لنتعلمه حول سمات المتغير الجديد وسيستغرق الأمر أسبوعين حتى تتضح المزيد من الإجابات“، وفق قوله.

وفي رد على سؤال عما إذا كان الفيروس أكثر قابلية للانتقال وأكثر ضراوة أفاد بأن ”الحقيقة هي أننا نعرف فقط عن هذا الفيروس ما يزيد قليلاً عن أسبوع، لذلك ليس لدينا حقًا نوع البيانات المطلوبة للإجابة على هذه الأسئلة بشكل نهائي، لأن لدى الفيروس طفرات مشتركة مع المتغيرات الأربعة السابقة الأخرى المثيرة للقلق، لذا فهو يحتوي على طفرات مشابهة لمتغير دلتا“.

وأوضح عبد الكريم أنه ”لذلك نتوقع أن ينتقل بشكل أسرع وبناءً على ما رأيناه مع تداخلات متغير بيتا، نرى بعض الأدلة الآن على أن هذا المتغير قد يكون قادرا على الهروب من الأجسام المضادة بشكل جزئي، وأن البيانات الخاصة بذلك لتأكيد تلك النقاط بالضبط يمكن أن تستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أخرى“.

وفي بيان سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن احتمال زيادة انتشار المتحور أوميكرون، على المستوى العالمي ”مرتفع للغاية“، حيث إن له عددا غير مسبوق من زيادة التحورات، وبعضها يثير القلق بالنسبة للأثر المحتمل على مسار الجائحة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، ومقرها جنيف، في بيان صدر عنها، إلى أنه ”قد تحدث زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا اعتمادًا على خصائص المتحور أوميكرون، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة، لكن هناك حاجة لمزيد من الأبحاث للوصول إلى فهم أفضل لاحتمال تغلب أوميكرون على اللقاحات والمناعة المكتسبة بعد الإصابة بالفيروس“.