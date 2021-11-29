الرئيس الصيني: سنرسل مليار جرعة من لقاحات كورونا إلى أفريقيا

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، في منتدى التعاون الصيني الأفريقي، اليوم الإثنين، إن بلاده سترسل مليار جرعة أخرى من لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الأفريقية.

وأضاف شي، أنه ”سيجري إنشاء مركز صيني أفريقي لتزويد المؤسسات المالية الأفريقية بخط ائتمان قيمته 10 مليارات دولار“.

وأردف أن ”الصين ستشجع شركاءها على استثمار ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في أفريقيا، على مدى السنوات الثلاث المقبلة“.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، الدول التي كان من المتوقع أن تجتمع في منظمة التجارة العالمية، هذا الأسبوع؛ للموافقة على التنازل عن حقوق حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا؛ في أعقاب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في جنوب أفريقيا.

ولكن تم تأجيل هذا الاجتماع الذي كان يشير إليه، لاحقا بعد أن أدت السلالة الجديدة إلى فرض قيود على السفر من شأنها أن تحول دون وصول كثيرين من المشاركين إلى جنيف.

وقال بايدن في بيان، إن ”هذه الأنباء بشأن هذه السلالة الجديدة يجب أن توضح أكثر من أي وقت مضى سبب عدم انتهاء هذه الجائحة إلا بعد أن تكون لدينا لقاحات عالمية“.

وأضاف أن ”هذه الأنباء، اليوم، تؤكد أهمية المضي قدما في هذا (التنازل عن حماية الملكية الفكرية) بسرعة“.

وتواجه إدارة بايدن انتقادات جديدة لتقاعسها عن توفير لقاحات للدول الفقيرة رغم توفير جرعات تنشيطية مجانية للأمريكيين بعد اكتشاف السلالة الجديدة التي تسمى ”أوميكرون“.

وأرجأت منظمة التجارة العالمية في اللحظة الأخيرة أول مؤتمر وزاري لها منذ 4 سنوات؛ بسبب ظهور المتحورة ”أوميكرون“ المثيرة للقلق؛ ما يحبط الآمال بإعادة إطلاق أعمال المنظمة، وفقا لـ“فرانس برس“.

وبعد اجتماع طارئ، يوم الجمعة، اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164، على تأجيل المؤتمر الوزاري الثاني عشر إلى أجل غير مسمى؛ في أعقاب انتشار المتحورة ”أوميكرون“، التي دفعت حكومات كثيرة إلى فرض قيود مشددة على السفر؛ ما سيمنع العديد من الوزراء من التوجه إلى جنيف، وفق ما قالته المنظمة.

وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويالا: ”هذا لا يعني أن المفاوضات يجب أن تتوقف“.