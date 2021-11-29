"واشنطن بوست": الغرب سيحصد ما زرعه بعد انتشار سلالة "أوميكرون"

اعتبرت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، أن ظهور سلالة ”أوميكرون“ من فيروس كورونا المستجد، ووصولها إلى الغرب، هو نتيجة ”عدم المساواة“ في توزيع اللقاحات، مشيرة إلى أن الغرب ”سيحصد ما زرعه“.

وقالت الصحيفة في تحليل إخباري نشرته يوم الإثنين على موقعها الإلكتروني، إن ”السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، والتي تحمل تحورات مثيرة للقلق، تم اكتشافها للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، التي تعاني تراجعا شديدا في معدلات التطعيم، وشقّت طريقها إلى الغرب الغني باللقاحات“.

ونوهت إلى أنه ”في ظل الذعر العالمي، وقرارات الحظر الجديدة على السفر، فإن الحالات المؤكدة ارتفعت من بريطانيا إلى أستراليا“.

ورأت الصحيفة الأمريكية أنه ”في حال انتشار سلالة أوميكرون في الغرب، بصورة سيئة أو أسوأ مما كان عليه الوضع فيما يتعلق بسلالة دلتا، فإن العلماء يقولون إن الدول الغنية ستحصد ما زرعته بالفعل“.

ونقلت ”واشنطن بوست“ عن خبراء قولهم، إنه ”لا توجد لحظة أكثر واقعية للفيروس التاجي أكثر من الشعار الذي تم تجاهله، وهو: لا يوجد أحد آمن حتى يكون الجميع آمنين“.

وأضافت أن ”الخبراء أكدوا أن تلك السلالات هي الجانب السلبي القاتل لعدم المساواة في الحصول على اللقاحات، إذ تم السماح للدول الثرية والدول النامية الكبرى بالحصول على اللقاح لأنفسهم، وترك الدول الفقيرة والأقل قوة لتعيش على فتات اللقاح“.

وتابعت ”تسبب انخفاض معدلات التطعيم إلى جعل هذه الدول بمثابة أراض خصبة لتكاثر الطفرات الفيروسية، التي يمكن أن تنتشر بسرعة في عالم تسوده العولمة“.

ولفتت إلى أن ”معدلات التطعيم الكامل في الولايات المتحدة وفرنسا والصين، تبلغ 60%، و70% و77% على التوالي، مقارنة بـ6% فقط في القارة الأفريقية التي يسكنها 1.2 مليار نسمة“.

ونقلت الصحيفة عن ستيفن موريسون، مدير مركز سياسة الصحة العامة في مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية، قوله ”إنجازاتنا في الداخل معرضة لخطر كبير بسبب الإخفاقات في الخارج، وذلك بسبب قومية اللقاح، ليس فقط في الولايات المتحدة وأوروبا، ولكن _أيضا_ في الهند والصين“.

وتابع موريسون ”إذا لم تكن لديك القدرة للسيطرة على العدوى في الدول التي تشهد كثافات سكانية مرتفعة، فإن هذه تمثل بيئة مثالية لظهور سلالات جديدة. في أفريقيا تبلغ معدلات التطعيم 6%، وبالتالي، فإنه ستظهر سلالات جديدة أخرى للفيروس“.

ويواصل المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون)، انتشاره في مختلف أرجاء العالم، مع رصد حالات جديدة في عدد من الدول من بينها هولندا والدنمارك وأستراليا، وسط سعي المزيد من الدول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر.

وأثار اكتشاف متحور أوميكرون، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، بأنه ”مقلق“، مخاوف على مستوى العالم من أن يكون مقاوما للقاحات وأن يطيل أمد جائحة كوفيد-19 المستمرة منذ نحو عامين.

وفرض العديد من الدول قيودا على السفر وحظرا على المسافرين من دول جنوب القارة الأفريقية، في محاولة لكبح انتشار السلالة الجديدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، إنها تعمل مع خبراء فنيين لفهم الأثر المحتمل للمتحور على الإجراءات الوقائية الحالية ضد مرض كوفيد-19، بما في ذلك اللقاحات.