أوميكرون.. فرنسا ترصد 8 حالات.. وكندا تسجل أول إصابتين

قالت وزارة الصحة الفرنسية الأحد إنها رصدت ثماني حالات إصابة محتملة بمتحور كوفيد الجديد (أوميكرون) في أنحاء البلاد، في الوقت الذي أعلنت فيه كندا تسجيل أول إصابتين بالمتحور الجديد.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان إن الأشخاص الذي يشتبه بإصابتهم بالمتحور الجديد قدموا من دول الجنوب الأفريقي، لكن الأمر قد يستغرق عدة أيام للتأكد تماما من الإصابات.

وواصل المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون) انتشاره في مختلف أرجاء العالم اليوم الأحد حيث تم رصد 13 حالة في هولندا وحالتين في كل من الدنمرك وأستراليا على الرغم من سعي المزيد من الدول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر.

وقالت منظمة الصحة العالمية الأحدإنه لم يتضح بعد ما إذا كان المتحور الجديد من فيروس كورونا (أوميكرون) أشد عدوى مقارنة بمتحور سارس كوف-2 أو ما إذا كان يتسبب في مرض أشد خطورة.

وأضافت المنظمة ”البيانات الأولية تشير إلى أن هناك معدلات متزايدة من دخول المستشفيات في جنوب إفريقيا، لكن قد يكون ذلك بسبب زيادة الأعداد الإجمالية للمصابين وليس نتيجة إصابتهم بمتحور أوميكرون تحديدا“.

وأضافت ”فهم مدى شدة متحور أوميكرون سيستغرق أياما أو عدة أسابيع“.

وأثار اكتشاف متحور أوميكرون، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بأنه ”مقلق“، مخاوف على مستوى العالم من أن يكون مقاوما للقاحات وأن يطيل أمد جائحة كوفيد-19 المستمرة منذ نحو عامين.

وفرضت العديد من الدول قيودا على السفر وحظرا على المسافرين من دول جنوب القارة الأفريقية في محاولة لكبح انتشار السلالة الجديدة.

وهبطت أسواق المال وسط قلق المستثمرين من أن يعطل انتشارها الانتعاش الاقتصادي العالمي. وهبطت أسعار النفط بنحو عشر دولارات للبرميل.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيانها إنها تعمل مع خبراء فنيين لفهم الأثر المحتمل للمتحور على الإجراءات الوقائية الحالية ضد مرض كوفيد-19، بما في ذلك اللقاحات.

وقالت بريطانيا إنها ستعقد اجتماعا طارئا لوزراء الصحة بدول مجموعة السبع غدا الاثنين لبحث التطورات المتصلة بالمتحور الجديد.

وأعلنت السلطات الصحية في هولندا رصد 13 حالة إصابة بالمتحور أوميكرون بين ركاب على رحلتي طيران قادمتين من جنوب أفريقيا وصلتا إلى أمستردام يوم الجمعة.

وأجرت السلطات فحوصا لكل ركاب الرحلتين البالغ عددهم أكثر من 600 راكب ووجدت بينهم 61 حالة إصابة بكوفيد-19 ثم أجرت فحوصا على المصابين لرصد السلالة الجديدة.

وقال وزير الصحة الهولندي هوجو دي يونج في مؤتمر صحفي في روتردام ”ليس مستبعدا ظهور حالات إضافية في هولندا… ربما تكون تلك قمة جبل الجليد فحسب“.

واكتشف أوميكرون لأول مرة في جنوب أفريقيا ورُصد منذ ذلك الحين في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والدنمرك وبلجيكا وبتسوانا وإسرائيل وأستراليا وهونج كونج.

ومن المحتمل أن يكون متحور أوميكرون شديد العدوى لكن الخبراء لا يعرفون بعد ما إذا كان يسبب إصابة أشد أو أقل شدة بمرض كوفيد-19.

وأغلقت أغلب بورصات الخليج على انخفاض اليوم الأحد وشهد مؤشرا البورصة السعودية وبورصة دبي أكبر انخفاض في يوم واحد منذ نحو عامين.

وقالت الدنمرك بعد رصدها حالتين اليوم الأحد إنهما لمسافرين قادمين من جنوب أفريقيا بينما قال مسؤولون في أستراليا إن راكبين وصلا إلى سيدني من جنوب القارة الأفريقية ثبتت إصابتهما بالسلالة الجديدة.

وتنظر النمسا في أمر حالة مشتبه بإصابتها بالمتحور الجديد. وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن السلالة الجديدة موجودة بالفعل على الأرجح في بلاده.