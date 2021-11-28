منظمة الصحة العالمية تجدد دعوتها للدول بـ"إبقاء الحدود مفتوحة"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، الدول إلى ”إبقاء الحدود مفتوحة“ بينها، في وقت يجري فيه فرض القيود على السفر إلى الدول الأفريقية مع تفشي المتحورة الجديدة لفيروس كورونا في أنحاء العالم.

وقالت المنظمة في بيان، إن ”منظمة الصحة العالمية تقف إلى جانب الدول الأفريقية وتوجه نداء لإبقاء الحدود مفتوحة“، داعية الدول إلى ”تبني مقاربة علمية“ تستند إلى ”تقييم المخاطر“.

وأضافت: ”من الحيوي دعم الدول التي تتعامل بشفافية مع معطياتها لأنها الوسيلة الوحيدة للتأكد من أننا نتلقى المعطيات المهمة في الوقت الملائم“.

ودعا رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا مساء الأحد، الدول التي فرضت على مواطنيه قيودا على سفرهم بعد رصد متحورة جديدة لفيروس كورونا، إلى رفعها بشكل ”فوري وعاجل“، معتبرا أن الإجراء يفتقر إلى ”مبرر علمي“.

وأعرب في مداخلة متلفزة عن ”خيبة أمله الكبيرة“ حيال إغلاق الحدود ”غير المبرر تماما“ والذي يبدو بمثابة ”تمييز بحق بلادنا“ والبلدان المجاورة التي طاولها الإجراء نفسه.

وحظرت دول عدة، خاصة الأوروبية، الرحلات الآتية من أفريقيا الجنوبية، والجمعة أغلقت الولايات المتحدة والسعودية والإمارات حدودها أمام مواطني دول في المنطقة المذكورة.

وكانت أنغولا أول دولة أفريقية تقرر حظر الرحلات من جنوب أفريقيا وإليها بسبب المتحورة الجديدة ”أوميكرون“ التي رأت منظمة الصحة العالمية أنها ”مقلقة“.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، أنها لا تنصح الدول راهنا بفرض قيود على السفر بسبب المتحورة الجديدة لكورونا في غياب الفهم المحدد لمستوى انتقالها وشدة عدواها، بعدما رصدت في جنوب أفريقيا.

وقال متحدث باسم المنظمة خلال مؤتمر صحفي دوري لوكالات الأمم المتحدة ”اسمحوا لي بتكرار موقفنا الرسمي: منظمة الصحة توصي الدول بالاستمرار باعتماد نهج علمي يستند على المخاطر، في المرحلة الراهنة، نكرر مرة جديدة أننا لا ننصح بفرض قيود على السفر“.

وأكد المتحدث، أن المنظمة ”تحتاج إلى أسابيع عدة لفهم المتحورة الجديدة ل​فيروس كورونا“، لافتا إلى أن المنظمة ”لا تنصح بفرض قيود على السفر بسبب متحورة كورونا الأفريقية“.

واكتشف باحثون من جنوب أفريقيا متحورة جديدة من فيروس كورونا ”أوميكرون“ متعددة الطفرات قد تكون شديدة العدوى، ما سبب حالة من الهلع في العالم وأدى إلى إلغاء الكثير من الرحلات الجوية الدولية.