هولندا تؤكد وجود 13 إصابة بمتحور "أوميكرون" بين ركاب قادمين من جنوب أفريقيا

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت السلطات الصحية الهولندية، الأحد، أنه تم تأكيد 13 إصابة بمتحورة فيروس كورونا الجديدة ”أوميكرون“ على الأقل، في أوساط 61 مسافرا خضعوا لحجر صحي بعدما ثبتت إصابتهم بكورونا لدى وصولهم من جنوب أفريقيا.

وجاء في بيان المعهد الوطني للصحة العامة، أنه ”تم تحديد المتحورة أوميكرون في 13 من الفحوص التي جاءت نتيجتها إيجابية لجهة الإصابة بكورونا“. وأضاف، ”أنه لم يُستكمل التحقيق بعد، وقد يتم اكتشاف المتحورة الجديدة في مزيد من العينات“.

واقترحت المفوضية الأوروبية، تعليق الرحلات الآتية من جنوب القارة الأفريقية؛ بسبب رصد متحور جديد لفيروس كورونا (كوفيد-19) على ما أعلنت رئيستها أورسولا فون دير لايين.

وكتبت المسؤولة الأوروبية في تغريدة غداة قرار مماثل من لندن: ”ستقترح المفوضية الأوروبية، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء فيها، تعليق الرحلات الجوية الآتية من منطقة جنوب القارة الأفريقية، بسبب المتحور بي.1.1.529“.

وأعلنت ألمانيا، أنها سترفض دخول المسافرين الوافدين من جنوب أفريقيا، غداة قرار مماثل اتخذته لندن.

ولم تحدد فون دير لايين، الدول الواقعة في جنوب القارة الأفريقية المعنية بالقرار.

وستتقدم المفوضية الأوروبية باقتراح إلى ممثلي الدول الأعضاء، خلال اجتماع مقرر الجمعة.

وينبغي بعد ذلك على المجلس الأوروبي، إقرار التوصية.

وقال ناطق باسم المفوضية: إن ”الوضع يتطور بسرعة كبيرة. نحرص على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة، لإبطاء انتشار هذا المتحور“.

ويوم الخميس، أعلنت بريطانيا أنها ستمنع المسافرين من ستّ دول أفريقية من دخول أراضيها، بسبب متحوّر جديد من فيروس كورونا، رصدته جنوب أفريقيا، ويرجّح أنه أكثر عدوى من سابقيه.

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، إن ”قرار الحظر سيشمل كل الرحلات الجوية الآتية من الدول الستّ، وهي: جنوب أفريقيا، ناميبيا، ليسوتو، إيسواتيني، زيمبابوي، بوتسوانا، وذلك اعتبارا من ظهر الجمعة“.

وأضاف أن ”المؤشرات الأولية التي لدينا على هذا المتحور، تشير إلى أنه قد يكون أكثر قابلية للانتقال من المتحور دلتا، وأن اللقاحات التي لدينا حاليا، قد تكون أقل فعالية في منع الإصابة به“.

ولفت الوزير، إلى أن العلماء البريطانيين ”قلقون للغاية“ من هذا المتحور الجديد، الذي حمّلته جنوب أفريقيا المسؤولية عن الزيادة الأخيرة في أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد. ورُصد هذا المتحور أيضا لدى مسافرين من بوتسوانا وهونغ كونغ.