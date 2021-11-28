"أوميكرون" يُجدّد الجدل: أيهما أكثر حماية من كورونا اللقاح أم الإصابة السابقة؟

جدّد انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي سمَّته منظمة الصحة العالمية ”أوميكرون“، الجدل العلمي حول ”أيهما أقوى في الحصانة من الفيروس: اللقاح أم المناعة التي يحصل عليها المصاب بعد تعافيه؟“.

وقالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ إن الجدل الأممي بشأن إلزامية اللقاحات وهو الذي أطلقته شراسة ”أوميكرون“ وقدرته المحتملة على معاندتها، جدّد لدى ذوي الصلة الحاجة لحسم موضوع المقارنة بين فاعلية اللقاح والإصابة غير القاتلة بفيروس كوفيد-19 ومتحوراته.

وفي عرضها لجملة النظريات والشواهد في هذا الجدل المتجدد، ينطلق تقرير الوول ستريت جورنال من مُسلّمة أن الجمع بين الاثنين، العدوى السابقة واللقاح، يشكل حصانة مضاعفة لا تترك مجالا للاجتهاد.

فاللقاحات تُنتج الأضداد التي بدورها توفر الاستجابة لمستضد الفيروس الذي يسبب الاعتلال، وهو ما يعزز فاعلية الجهاز المناعي في مقاومة الفيروس، لكن على المدى القصير.

أما الإصابة السابقة للشخص فينتج عنها بناءُ أضداد تتطور بمرور الوقت؛ ما يجعل الجهاز المناعي أكثر قوة على المدى الطويل. وهو ما كانت منظمة الصحة العالمية وصفته في بياناتها بأنه تجييش النظام الدفاعي للجسم، علما أنه عندما يتعرض جسم الإنسان للمستضد للمرة الأولى، فإن استجابة الجهاز المناعي لذلك المستضد وإنتاجه لأضداد خاصة به يستغرقان بعض الوقت.

View this post on Instagram A post shared by Erem News- إرم نيوز (@eremnewsofficial)

وفي عرضها للنظريات المتفاوتة بشأن ما إذا كان الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 من قبل يحتاجون إلى تطعيم كامل، أو ما إذا كان ينبغي اعتبار العدوى السابقة الموثقة دليلا على مناعة الجسم، كما هي الحال في بعض البلدان، بما في ذلك معظم أوروبا، تسجل الصحيفة أن العديد من الدراسات، التي تمت مراجعتها طبيا، وأجريت في الفترة الأولى من الجائحة أي قبل الحصول على التطعيم على نطاق واسع، كانت أظهرت أن الأشخاص المصابين خلال الموجات الأولى كانوا أقل عرضة بنسبة 80 في المئة للإصابة بكورونا خلال الموجة التالية.

وقد شملت تلك الدراسات عاملين في مجال الرعاية الصحية في بريطانيا والدنمارك، ومرضى في عيادات كليفلاند.

بينما وجدت دراسة إسرائيلية حديثة أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعتين من اللقاح الذي طورته شركتا فايز وبيونتيك، وهو الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة، كانوا أكثر عرضة للإصابة لاحقا بالفيروس 13 مرة من أولئك الذين أصيبوا بعدوى سابقة.

وكانت تلك الدراسة التي لم تتم مراجعتها طبيا حتى الآن، تتبّعت الإصابات المؤكدة بين يونيو وأغسطس من هذا العام للأشخاص الذين تم تطعيمهم أو أصيبوا بالفيروس في يناير أو فبراير الماضيين، واظهرت أن المناعة الناتجة عن العدوى السابقة تدوم لفترة أطول مقارنة بالتلقيح.

دراسات مقارنة تترك السؤال مفتوحا

وينقل التقرير قول ديفيد داودي، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة في كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة، إن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة الواقعية لإثبات أن المناعة من العدوى تفوق تلك الناتجة عن اللقاح.

ويضيف داودي أن العامل الذي ربما يكون بالغ في الفائدة الوقائية للعدوى في الدراسة الإسرائيلية هو أن الأشخاص الذين حصلوا على اللقاح ربما كانوا أكثر عرضة للسفر إلى الخارج وبالتالي نقل الفيروس إلى عائلاتهم الملقحة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة في تلك المجموعة.

وفي المقابل نقل التقرير من بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة أنه بين مايو وأغسطس الماضيين ، وفّرت الإصابة السابقة بالفيروس المستوى ذاته من الحماية ضد متحور دلتا مثل التطعيم بلقاح فايزر أو ذلك الذي طورته شركة أسترازينكا وجامعة أكسفورد.

وينسب إلى ميشيل نوسينزويج، الأستاذ الذي قاد أبحاث روكفلر في هذا المجال، قوله إن البيانات أظهرت أن التطعيم على الأرجح يوفر حماية أفضل من العدوى، لكن هذه الحماية تتضاءل بسرعة. ومع ذلك، فإن جودة الذاكرة المناعية طويلة المدى، والتي تعتبر أساسية للاستجابة للعدوى والبقاء خارج المستشفى، تتفوق على الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى، على حد قوله.

ويخلص تقرير وول ستريت جورنال إلى أن دراسة المناعة المكتسبة من العدوى السابقة لم تتم عالميا على نطاق واسع مقارنة بالمناعة عبر اللقاح. إلا أن المؤكد الذي لا يحتمل الجدل هو البيانات التي تراكمت على مدار فترة الوباء، وأظهرت أن الاثنين متماثلان تقريبا في القدرة على الحماية.

وينقل عن توم فريدن، المدير السابق لمركز مكافحة الأمراض والوقاية، قوله إن ”مخاطر التطعيم منخفضة للغاية والفائدة منها عالية. لكن عدم اليقين بشأن الحصانة المترتبة على العدوى يجعلك لا تستطيع جعل ذلك بديلا للتطعيم“.