السعودية تعلق الرحلات الجوية من وإلى 7 دول أفريقية أخرى

قررت المملكة العربية السعودية تعليق الرحلات الجوية مع عدد من الدول بسبب ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا كوفيد- 19 (أوميكرون).

وحددت السعودية الدول وهي ”جمهورية مالاوي، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية موريشيوس، وجمهورية جزر القمر“.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ”واس“ عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه و“بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من كوفيد- 19 (أوميكرون) “ Omicron “ في عدد من الدول ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، جاء القرار.

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وأضاف المصدر أنه تم ”تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة أو غير مباشرة من الدول المشار إليها؛ فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة“.

واشترط المصدر ”أن يتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة (5) أيام على جميع الفئات المستثناة من القادمين من تلك الدول، بمن في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين“.

وشددت وزارة الداخلية على أنه يلزم مَن دخل إلى المملكة قادما من تلك الدول أو الدول المعلن عنها سابقًا، أو مرَّ بها بعد تاريخ الـ1 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أن يكون لديه نتيجة سلبية لفحص PCR للفيروس، قام بإجرائه بعد وصوله إلى المملكة.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًّا، مع تحذير المواطنين والمقيمين مِن السفر إلى الدول المشار إليها حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق أعلنت السعودية تعليق الرحلات الجوية من دول ”جنوب أفريقيا، نامبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، موزمبيق، ليسوتو، وإسواتيني“ وإليها.

يذكر أن خبراء منظمة الصحة العالمية، قالوا في وقت سابق إن البيانات الأولية حول هذا المتحوّر تشير إلى أنه يمثل ”خطرا متزايدا للإصابة مجددا“ مقارنة بالتحوّرات الأخرى بما في ذلك متحور دلتا، شديد العدوى والمنتشر على نطاق واسع، بينما يعكف العلماء على استكشاف ما إذا كانت اللقاحات المتوافرة تستطيع الصمود أمامه.