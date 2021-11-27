البحرين تدرج 4 دول أفريقية جديدة في القائمة الحمراء

أدرجت البحرين أربع دول إلى قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء، وهي: جمهورية مالاوي، وجمهورية موزمبيق، وجمهورية أنغولا، وجمهورية زامبيا، إضافةً إلى الدول الموجودة على القائمة مسبقاً.

وأعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين أنه تقرر بناءً على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) تحديث قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء، وذلك بإضافة الدول الأربع للقائمة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية ”بنا“.

ونوهت شؤون الطيران المدني إلى أنه سيتم الاستمرار في تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بمن فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون مملكة البحرين بشكل مؤقت، ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين، كما أنه سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقادمين المسموح لهم بدخول مملكة البحرين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء، موضحةً أنه سيتم أيضاً الإبقاء على جميع الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.

وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على إجراءات الدخول لمملكة البحرين من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة healthalert.gov.bh

وحسب التحديث الجديد، فإن القائمة الحمراء أصبحت تضم كلاً من: جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية ناميبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زيمبابوي، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني، جمهورية مالاوي، جمهورية موزمبيق، جمهورية أنغولا، وجمهورية زامبيا.

يذكر أن تحديث القائمة الحمراء بإضافة الدول أو رفعها من القائمة يتم بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، وستتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري.

واكتشف باحثون من جنوب أفريقيا متحورة جديدة من فيروس كورونا ”أوميكرون“ متعددة الطفرات، قد تكون شديدة العدوى، ما سبب حالة من الهلع في العالم، وأدى إلى إلغاء الكثير من الرحلات الجوية الدولية.

ووصفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، المتحورة بأنها تشكل ”مصدر قلق“، حيث يعمل العلماء على مدار الساعة لتحليل هذه المتحورة والسعي لفهم سلوكها.

ولا يزال منشأ المتحورة الجديدة غير معروف، لكن باحثين من جنوب أفريقيا كانوا أول من أعلن عن رصدها في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.. وفي هذا التاريخ سجلت حالات في هونغ كونغ وبوتسوانا، بعد يوم واحد، سجلت إسرائيل وبلجيكا حالات إصابات بها.