رصد إصابات بمتحور "أوميكرون" في 4 دول أوروبية

رصدت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، السبت، إصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا (أوميكرون).

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد: إن إصابتين بالسلالة جرى اكتشافهما في بريطانيا مرتبطتين بالسفر إلى جنوب أفريقيا.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الألمانية حالتي إصابة مؤكدتين بالسلالة ”أوميكرون“، مبينةً أن شخصين دخلا ألمانيا عبر مطار ميونيخ في 24 نوفمبر، قدما من جنوب أفريقيا.

وفي إيطاليا، قال المعهد الوطني للصحة، اليوم، إنه تم رصد حالة إصابة بالسلالة الجديدة، مع فحص حالة لمشتبه بإصابته بالسلالة قادم من موزامبيق.

وفي هولندا قالت السلطات الصحية الهولندية إن 61 من نحو 600 وصلوا إلى أمستردام على متن رحلتين قادمتين من جنوب أفريقيا، أمس الجمعة، حيث تم رصد السلالة (أوميكرون) بين عدد من الأشخاص الذين أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية وصفت السلالة أوميكرون ”بالمقلقة“، وهي أكثر نشرا للعدوى على الأرجح من السلالات السابقة للفيروس.

واكتشف باحثون من جنوب أفريقيا متحورة جديدة من فيروس كورونا ”أوميكرون“ متعددة الطفرات، قد تكون شديدة العدوى، ما سبب حالة من الهلع في العالم، وأدى إلى إلغاء الكثير من الرحلات الجوية الدولية.

ووصفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، المتحورة بأنها تشكل ”مصدر قلق“، حيث يعمل العلماء على مدار الساعة لتحليل هذه المتحورة والسعي لفهم سلوكها.

ولا يزال منشأ المتحورة الجديدة غير معروف، لكن باحثين من جنوب أفريقيا كانوا أول من أعلن عن رصدها في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.. وفي هذا التاريخ سجلت حالات في هونغ كونغ وبوتسوانا، بعد يوم واحد، سجلت إسرائيل وبلجيكا حالات إصابات بها.

وتشير السرعة التي تتزايد بها حالات الإصابة اليومية الجديدة بكوفيد في جنوب أفريقيا، ويرتبط معظمها بـ“اوميكرون“، إلى أن المتحورة الجديدة شديدة العدوى.

ارتفع عدد الحالات الإيجابية اليومية بكوفيد بشكل سريع هذا الأسبوع من 3,6% الأربعاء إلى 6,5% الخميس، ثم 9,1% الجمعة، وفقًا للأرقام الرسمية.

ويقول البروفيسور موشابيلا: ”لقد أظهرت بعض الطفرات التي سجلت سابقا أنها تسمح للفيروس بالانتشار بسهولة وبسرعة، لهذا السبب نتوقع أن تتنشر المتحورة الجديدة بسرعة“.

وبالاستناد إلى حالات إصابة متجددة، وهي ”أكثر مما كانت عليه خلال الموجات السابقة“، من المحتمل أن تفلت المتحورة من المناعة، وفقًا لموشابيلا الذي بنى ملاحظاته على البيانات التمهيدية.