الكويت توقف الطيران المباشر من 9 دول أفريقية بسبب متحور "أوميكرون"

قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم السبت إيقاف رحلات الطيران المباشرة من تسع دول أفريقية بسبب السلالة الجديدة ”أوميكرون“ من فيروس كورونا، باستثناء طائرات الشحن، اعتبارا من غد الأحد، وفق ما ذكر مركز التواصل الحكومي.

وأكد المجلس أن هذه الدول هي جنوب أفريقيا، ونامبيا، وبتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني، وزامبيا، وملاوي.

وقال ”إن الحجر الصحي سيُطبق على المواطنين القادمين من تلك الدول سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى لمدة 14 يوما على الأقل“.

وكان باحثون من جنوب أفريقيا قد أعلنوا اكتشاف متحورة جديدة من فيروس كورونا ”أوميكرون“ متعددة الطفرات قد تكون شديدة العدوى ما سبب حالة من الهلع في العالم وأدى إلى إلغاء الكثير من الرحلات الجوية الدولية.

ووصفت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، المتحورة بأنها تشكل ”مصدر قلق“، حيث يعمل العلماء على مدار الساعة لتحليل هذه المتحورة والسعي لفهم سلوكها.

ولا يزال منشأ المتحورة الجديدة غير معروف، لكن باحثين من جنوب أفريقيا كانوا أول من أعلن عن رصدها في 25 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.. وفي هذا التاريخ سجلت حالات في هونغ كونغ وبوتسوانا، وبعد يوم واحد، سجلت إسرائيل وبلجيكا حالات إصابات بها.

وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر، اكتشف الباحثون متحورة جديدة ”متعددة الطفرات بشكل غير اعتيادي“. بعضها معروف والبعض الآخر جديد.

وقال موسا موشابيلا، الأستاذ ومسؤول البحث والابتكار في جامعة كوازولو ناتال، إنها تضم ”أكبر عدد من الطفرات التي شهدناها حتى الآن“.

وأضاف: ”سبق ان رصدنا البعض منها في المتحورتين دلتا وبيتا، والبعض الآخر غير معروف بالنسبة لنا ولا نعرف كيف ستتفاعل هذه المجموعة من الطفرات“.

في بروتين سبايك، مفتاح دخول الفيروس إلى الجسم، لاحظ الباحثون أكثر من 30 طفرة، وهو اختلاف ملحوظ عن المتحورات الأخرى المثيرة للقلق.

وتشير السرعة التي تتزايد بها حالات الإصابة اليومية الجديدة بكوفيد في جنوب أفريقيا ويرتبط معظمها بـ“اوميكرون“، إلى أن المتحورة الجديدة شديدة العدوى.

وارتفع عدد الحالات الإيجابية اليومية بكوفيد بشكل سريع هذا الأسبوع من 3,6% الأربعاء إلى 6,5% الخميس ثم 9,1% الجمعة، وفقًا للأرقام الرسمية.

ويقول البروفسور موشابيلا ”لقد أظهرت بعض الطفرات التي سجلت سابقا أنها تسمح للفيروس بالانتشار بسهولة وبسرعة، لهذا السبب نتوقع أن تتنشر المتحورة الجديدة بسرعة“.