حكومة جنوب أفريقيا تعتبر أنها "تُعاقَب" بسبب اكتشافها متحورة "أوميكرون"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أبدت حكومة جنوب أفريقيا، السبت، أسفها لإغلاق العديد من الدول حدودها أمام مواطني الدولة الأفريقية والمسافرين منها، معتبرةً أنها ”تُعاقَب“ بسبب حرفية علمائها الذين اكتشفوا المتحورة ”أوميكرون“ من فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية بجنوب أفريقيا في بيان، إن ”هذه السلسلة الأخيرة من إجراءات حظر السفر تُعاقب جنوب أفريقيا على تحديدها التسلسل الجينومي المتقدّم وقدرتها على اكتشاف متحورات جديدة بسرعة أكبر.. يجب تكريم التفوق العلمي وليس معاقبته“.

وأضافت الوزارة: ”نلاحظ أيضا أن متحوّرات جديدة اكتشفت في بلدان أخرى. ولا علاقة لكل منها بجنوب أفريقيا. وتجدر الإشارة إلى أن رد الفعل تجاه هذه الدول يختلف اختلافا جذريا عن ردود الفعل تجاه جنوب أفريقيا“.

وشددت على أن منظمة الصحة العالمية نصحت بعدم اتخاذ إجراءات مماثلة في الوقت الحالي من أجل تفضيل ”نهج علمي قائم على الأخطار“، وأن حكومة جنوب أفريقيا ”تتماشى“ مع هذا الموقف.

واستنكر وزير الصحة في جنوب أفريقيا، مساء الجمعة، رد الفعل الفوري للعديد من الدول بإغلاق حدودها أمام مواطنيه، حتى قبل معرفة المزيد عن خطورة هذه المتحوّرة الجديدة التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية ”أوميكرون“.

وقال وزير الصحّة جو فاهلا في مؤتمر صحافي، إنّ ”بعض ردود الفعل غير مبرّرة“. وأضاف: ”بعض القادة يبحثون عن كبش فداء لحل مشكلة عالمية“.

وأعلن العلماء، الخميس، أنهم اكتشفوا شكلا جديدا من كورونا في جنوب أفريقيا، يُحتمل أن يكون شديد العدوى ومتعدد الطفرات، ولا تزال فاعلية اللقاحات ضد هذه المتحورة، التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية اسم ”أوميكرون“، قيد الدرس.

ووجدت جنوب أفريقيا، الجمعة، نفسها معزولة بشكل متزايد عن بقية العالم، إذ أعلنت دول عدّة، مثل: فرنسا، الولايات المتحدة، أنها ستُعلّق الرحلات الجوية معها، كما أوصى الاتحاد الأوروبي بتعليق جميع الرحلات من وإلى جنوب أفريقيا و6 دول مجاورة لها.

وكانت بريطانيا أول من أعلن، في وقت متأخر الخميس، إغلاق حدودها أمام المسافرين من جنوب أفريقيا.

وتحدّث رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، و“ناقشا التحديات التي تفرضها المتحورة الجديدة لكورونا عالميا، وطرق العمل معا للتعامل مع السفر الدولي وإعادة فتحه“، وفق ما قاله متحدث باسم داونينغ ستريت.

ولم يسبق لأي متحورة جديدة أن أثارت هذا القدر من القلق حول العالم، منذ ظهور المتحورة ”دلتا“.