خبير بريطاني يؤكد إمكانية تطوير لقاح ضد أوميكرون "بسرعة كبيرة"

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال العالم البريطاني الذي قاد الأبحاث حول لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، السبت، إنه يمكن تطوير مصل جديد ”بسرعة كبيرة“ ضد متغير ”أوميكرون“.

واعتبر مدير ”مجموعة أكسفورد للقاحات“ البروفيسور أندرو بولارد، أن انتشار هذه المتحورة الجديدة بشدة بين من تم تلقيحهم ”كما رأينا العام الماضي“ مع المتحورة دلتا، ”غير محتمل إلى حد كبير“ .

وأضاف في تصريح لشبكة ”بي بي سي“، أنه في حال انتشارها ”سيكون من الممكن التحرك بسرعة كبيرة“؛ لأن ”مسارات تطوير لقاح جديد تتحسن باطراد“.

لكنه قدّر أن اللقاحات الحالية فعالة ضد المتحورة الجديدة التي تعتبرها منظمة الصحة العالمية ”مقلقة“، رغم أن ذلك لن يتأكد إلا في الأسابيع المقبلة.

ولم يتم حتى الآن اكتشاف إصابات بالمتحورة ”أوميكرون“ في المملكة المتحدة، إحدى أكثر الدول المتضررة من الفيروس في أوروبا بتسجيلها نحو 144,500 وفاة.

ومع ذلك، فرضت الحكومة، الخميس، قيودا صارمة على السفر من وإلى 6 دول أفريقية، بينها جنوب أفريقيا، حيث رصدت المتحورة أول مرة.

وفي أنحاء أوروبا، تم اكتشاف 3 إصابات حتى الآن يحتمل أنها على علاقة بالمتحورة ”أوميكرون“، في بلجيكا وألمانيا وتشيكيا.

كما ثبتت إصابة حوالي 60 شخصا بفيروس كورونا عند عودتهم من جنوب أفريقيا إلى هولندا، لكن لم يتم التأكد بعد من أنهم مصابون بأوميكرون.

ورصدت المتحورة الجديدة أيضا في ملاوي وإسرائيل وبوتسوانا وهونغ كونغ.

من جهتها، قالت شركة أسترازينيكا في بيان، إنها ”طورت بتعاون وثيق مع جامعة أكسفورد، منصة لقاحية تتيح لنا الاستجابة بسرعة للمتحورات الجديدة التي قد تظهر“.

وأضافت شركة الدواء البريطانية أنها ”تجري أبحاثا في المناطق التي تم فيها رصد المتحورة“.

كما أعلن تحالف فايزر/ بايونتيك وشركتا موديرنا ونوفافاكس عن ثقتها في قدرتها على مكافحة المتحورة ”أوميكرون“.

وكانت منظمة الصحة العالمية، صنّفت الجمعة، المتحورة الجديدة لكورونا التي رصدت أول مرة في جنوب أفريقيا بأنها ”مقلقة“، وأطلقت عليها اسم ”أوميكرون“، بحسب ”فرانس برس“.

وقالت مجموعة الخبراء المكلفة بمتابعة تطور الوباء: ”تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن المتحورة بي.1.1.529 لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. وتحتوي هذه المتحورة على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق“.