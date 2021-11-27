بعد "عزلها" عن العالم بسبب "أوميكرون".. جنوب أفريقيا: تعليق السفر غير مبرر

أعرب وزير الصحة في جنوب أفريقيا جو فاهلا عن أسفه للقرار ”غير المبرّر“ الذي اتخذته، أمس الجمعة، دول عدة ويتمثل بحظر دخول مسافرين من جنوب أفريقيا إلى أراضيها بعد اكتشاف متحورة جديدة من فيروس كورونا أُطلق عليها اسم أوميكرون.

وأعلن العلماء، الخميس، أنهم اكتشفوا شكلًا جديدًا من كورونا في جنوب أفريقيا يُحتمل أن يكون شديد العدوى ومتعدّد الطفرات، ولا تزال فاعلية اللقاحات ضد هذه المتحورة التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية اسم ”أوميكرون“، قيد الدرس.

ووجدت جنوب أفريقيا، الجمعة، نفسها معزولة بشكل متزايد عن بقية العالم، إذ أعلنت دول عدّة، مثل: فرنسا، والولايات المتحدة، أنها ستُعلّق الرحلات الجوية معها، كما أوصى الاتحاد الأوروبي بتعليق جميع الرحلات من وإلى جنوب أفريقيا و 6 دول مجاورة لها.

وقال فاهلا خلال مؤتمر صحفي عقِد، مساء الجمعة، إن ”بعض ردود الفعل غير مبرّرة“. وأضاف أن ”بعض القادة يبحثون عن كبش فداء لحل مشكلة عالمية“.

وكانت بريطانيا أول من أعلن في وقت متأخر، الخميس، إغلاق حدودها أمام المسافرين من جنوب أفريقيا.

وتحدّث رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، و“ناقشا التحديات التي تفرضها المتحورة الجديدة لكورونا عالميًا، وطرق العمل معًا للتعامل مع السفر الدولي وإعادة فتحه“، وفق ما قاله متحدث باسم داونينغ ستريت.

ولم يسبق لأي متحورة جديدة أن أثارت هذا القدر من القلق حول العالم، منذ ظهور المتحورة دلتا.

واعتبرت جنوب أفريقيا أن الإجراءات ”الصارمة“ التي اتخذتها العديد من الدول وتؤثر على الاقتصاد والسياحة، يُمكن أن تدفع البلدان إلى عدم الإبلاغ عن اكتشاف أيّ متحورات مستقبلية، خشية التعرض لإجراءات عقابية مماثلة.

وقال عالم الفيروسات توليو دي أوليفيرا :“نُعاقَب أحيانًا لأننا كنا شفافين وفعلنا الأشياء بسرعة“، مضيفًا أنّ ”حظر السفر ليس له الكثير من المعنى من الناحية العلمية في مكافحة كورونا، وأن الولايات المتحدة كانت فرضت حظرًا مماثلًا على الصين في بداية الجائحة، قبل أن ينتهي بها الأمر لتُصبح البلد الذي يسجل أكبر عدد من الإصابات.

وردًا على قرارات عدد من الدول فرض قيود على السفر، قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور في بيان: ”قلقنا الفوري هو الضرر الذي سيلحقه هذا القرار بالصناعات السياحية والشركات“.

وأعلن متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن فهم مستوى انتقال وشدة المتحورة الجديدة يحتاج إلى ”أسابيع عدة“.

وفي جنوب أفريقيا، الدولة الأكثر تضررًا في القارة، تم تطعيم 23,8% من السكان بشكل كامل.