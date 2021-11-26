طائرتان قادمتان من جنوب أفريقيا تثيران مخاوف السلطات الهولندية

قالت السلطات الصحية في هولندا إنه بناء على نتائج اختبارات أولية فإن من المحتمل أن يكون هناك عشرات المصابين بكوفيد-19 من بين نحو 600 راكب وصلوا إلى مطار سخيبول بأمستردام يوم الجمعة في رحلتين من جنوب إفريقيا.

وتم عزل هؤلاء الركاب عن المسافرين الآخرين في المطار بعد وصولهم بسبب مخاوف من سلالة فيروس كورونا ”أوميكرون“ المكتشفة حديثا.

أعلنت وكالة صحية أوروبية الجمعة أنّ خطر انتشار متحوّرة كوفيد الجديدة ”أوميكرون“ في أوروبا ”مرتفع إلى مرتفع جدا“.

وفي تقرير لتقييم المخاطر، قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (إي سي دي سي) إنّ ”المستوى العام للمخاطر المرتبط بمتحوّرة سارس-كوف-2 أوميركون في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تمّ تقييمه من مرتفع إلى مرتفع جدا“.

وأعلنت شركة موديرنا الأمريكية للأدوية الجمعة أنها ستطور جرعة معززة ضد متحورة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون.

وقالت مودرنا أن هذه واحدة من ثلاث استراتيجيات تعمل عليها الشركة لمواجهة التهديد الجديد، بينها جرعة أعلى من لقاحها المستخدم حاليا.

وأضاف رئيس الشركة ستيفان بانسيل أن ”المتغيرات في متحورة أوميكرون مقلقة ومنذ أيام نحن نتحرك بأسرع ما يمكن لتنفيذ استراتيجيتنا لمواجهة هذه المتحورة“.

ودق العلماء ناقوس الخطر إثر الإعلان عن اكتشاف ما قد يكون أكثر سلالات فيروس كورونا تطورا، بعد رصد سلالة جديدة في ثلاثة بلدان وتوصيفها بأنها ”أسوأ من متحور دلتا“.

وأشار تقرير لشبكة ”آر تي“ الروسية، الخميس، إلى تحذيرات الأطباء من متحور جديد لكوفيد 19 أحدث تغييرات كبيرة في طفراته، ما قد يجعله لا يُقهر في التطعيم ضد الفيروس.

وتم رصد هذا المتحور أساسا في ثلاثة مرضى في دولة بوتسوانا بأفريقيا الجنوبية، حيث يُعرف الآن باسم ”متحوّر بوتسوانا“.

وفي أعقاب الإصابة الأولى به في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تم العثور عليه أيضا في بلدين آخرين، حيث تم اكتشاف ست حالات في جنوب أفريقيا، وكذلك تسجيل حالة أخرى لاحقا في هونغ كونغ، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وأشار التقرير إلى أنه جرى توثيق 32 طفرة على فيروس كورونا، منها 11 طفرة على متحور دلتا، ليأتي الآن متحور بوتسوانا بمواصفات ربما تستعصي على اللقاحات وتجعله مناط جرس إنذار من العلماء.