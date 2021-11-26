"الصحة العالمية" تصنف متحورة كورونا الجديدة "مقلقة" وتسميها "أوميكرون"

صنفت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، المتحورة الجديدة لكورونا التي رصدت أول مرة في جنوب إفريقيا ”مقلقة“، وأطلقت عليها اسم ”أوميكرون“، بحسب ”فرانس برس“.

وقالت مجموعة الخبراء المكلفة بمتابعة تطور الوباء: ”تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن المتحورة بي.1.1.529 لأول مرة من قبل جنوب إفريقيا في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021. تحتوي هذه المتحورة على عدد كبير من الطفرات، بعضها مقلق“

وأوصى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، اجتمعوا بشكل عاجل اليوم الجمعة لبحث خطر المتحورة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، الدول الـ27 في الاتحاد بتعليق الرحلات الآتية من هذه المنطقة.

وكتب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية اريك مامر على تويتر: ”توافقت الدول الأعضاء على الإسراع في فرض قيود على كل الرحلات إلى الاتحاد الأوروبي الآتية من سبع دول في منطقة إفريقيا الجنوبية: بوتسوانا واسواتيني وليسوتو وموزمبيق وناميبيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي“، على أن تشمل هذه القيود تعليق الرحلات الجوية.

وفي السياق ذاته، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم الجمعة إن بلاده أغلقت حدودها أمام المسافرين القادمين من خمس دول باعتبار ذلك إجراء احتياطيا ضد سلالة فيروس كورونا الجديدة.

وقال قوجة على ”تويتر“ إن تركيا لن تسمح بدخول المسافرين القادمين من بوتسوانا وجنوب أفريقيا وموزمبيق وناميبيا وزيمبابوي اعتبارا من ليل اليوم الجمعة بسبب تزايد حالات الإصابة بالسلالة الجديدة.

كما أغلقت الولايات المتحدة حدودها امام المسافرين من ثماني دول في افريقيا الجنوبية بسبب المتحورة الجديدة.