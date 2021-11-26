السعودية والأردن يمنعان دخول القادمين من 7 دول أفريقية بسبب متحور "كورونا"

قررت المملكة العربية السعودية والأردن، اليوم الجمعة، منع دخول القادمين من جنوب أفريقيا ودول مجاورة؛ تحسبًا من المتحور الجديد لفيروس ”كورونا“ المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية قوله إنه ”تقرر تعليق الرحلات الجوية من دول جنوب أفريقيا، نامبيا، بوتسوانا، زيمبابوي، موزمبيق، ليسوتو، إسواتيني، وإليها“.

وأشار المصدر إلى ”تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة وغير مباشرة من الدول المشار إليها، فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة“.

كما منع الأردن دخول غير الأردنيين القادمين من جنوب إفريقيا، ودول محيطة بها، إلى أراضيه؛ تحسبًا من المتحور الجديد لفيروس ”كورونا“ المستجد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وقالت وزارة الداخلية الأردنية إنه ”بناء على توصية وزارة الصحة، قررنا اتخاذ إجراءات احترازية بحق القادمين من دول جنوب إفريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، نامبيا، إسواتيني، بتسوانا، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، الموافق 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي“.

وجاء القرار نظرا لظهور متحور جديد لفيروس كورونا ”B.1.1.529“ في جنوب إفريقيا وفي بعض الدول المجاورة لها، والذي يعتقد أنه أسرع انتشارًا من المتحور ”دلتا“ السائد حاليا في الأردن وفي معظم دول العالم، وللحد من دخول هذا المتحور الجديد إلى الأردن.

وينص قرار وزارة الداخلية الأردنية على ”منع دخول غير الأردنيين القادمين من هذه الدول، إلا بعد مرور 14 يوما على مغادرتهم لهذه الدول إلى دول أخرى لا يوجد فيها المتحور الجديد، وسيتم حجر الأردنيين القادمين من هذه الدول حجرا مؤسسيا لمدة 14 يوما، وعلى نفقتهم الخاصة، وبغض النظر عن نتيجة فحصهم من كورونا، في المطارات الأردنية أو في الدول القادمين منها“.

وهرعت العديد من الدول إلى تعليق حركة المسافرين مع دول جنوب إفريقيا، في ظل تفشي ”المتحور الجديد“ الذي يعد أكثر خطورة من سابقيه.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أنها ”تتابع من كثب“ المتحور الجديد، وستعقد اجتماعا طارئا لتحديد خطورته“.

ووفق العلماء، فإن للمتحور مجموعة من الطفرات التي تثير القلق؛ لأنها يمكن أن تساعدها في تجنب الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.

وتشير الدلائل الأولية من مختبرات التشخيص إلى أن ”المتحور ظهر في مقاطعة غوتنغ، جنوب إفريقيا، وقد يكون موجودا بالفعل في المقاطعات الـ8 الأخرى في البلاد“.

ويحتوي المتحور على 32 طفرة في بروتين ”سبايك“، وهو جزء من الفيروس تستخدمه معظم اللقاحات لتهيئة جهاز المناعة ضد كورونا، علما أن هذا الرقم يمثل ضعف ذلك المرتبط بالمتحور ”دلتا“.

وتحمل السلالة الجديدة تحورات من المحتمل أن تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.