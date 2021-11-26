إسرائيل ترفع حالة التأهب لمواجهة متحور "كورونا" الجديد

أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة، رصدها عددا من الإصابات بالمتحور الإفريقي الجديد من فيروس كورونا شديد العدوى.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، في مؤتمر مشترك عقده مع وزير الصحة نيتسان هوروفيتس: ”اكتشفنا 5 إصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، ونتوقع المزيد من الإصابات خلال الفترة المقبلة“.

وأكد بينيت أن ”المتحور الجديد للفيروس القادم من جنوب إفريقيا مقلق للغاية“، مشيرا إلى أن ”النظام الصحي الإسرائيلي في حالة تأهب.. وكل مقارنا جاهزة ومفتوحة لمواجهة السلالة الجديدة“.

بدوره، قال وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، في المؤتمر المشترك، إنه ”تم تحديد أربع إصابات، على الأرجح من النوع الجديد لمتحور كورونا“، مشيرا إلى أنه ووفقا للبيانات الأولية يمكن أن يكون هذا المتحور معديا جدا.

وأضاف وزير الصحة الإسرائيلي: ”تراقب وزارة الصحة البيانات للمتحور، وقد حددنا المتغير بسرعة، الأمر الذي سيسمح لنا بتتبعه خلال الفترة المقبلة“، مبينا أن الوضع الوبائي تحت السيطرة إلى هذه اللحظة داخل إسرائيل.

وتابع هوروفيتس: ”لا توجد معلومات عن درجة مقاومة سلالة كورونا الجديدة للقاحات“، مشيرا إلى أن النظام الصحي سيحاول تتبع هذه السلالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والنظام الصحي في جنوب إفريقيا.

وفي وقت سابق، ونظرا لانتشار السلالة الجديدة في دول جنوب إفريقيا، وافق رئيس الحكومة الإسرائيلية على توصية وزارة الصحة بتعريف دول جنوب إفريقيا على أنها دول حمراء.

كما أمر رئيس الوزراء بدراسة إمكانية وقف الرحلات الجوية من هذه الدول إلى إسرائيل، ومن إسرائيل إليها، أو الذهاب إلى تطبيق مخطط آخر لمنع انتشار السلالة الجديدة في إسرائيل.

ووفق صحيفة ”معاريف“ العبرية، فإنه ”بالنسبة للعائدين إلى إسرائيل من هذه الدول، بما في ذلك الذين تم تطعيمهم بلقاح ثالث، فسيتم توجيههم للحجر الصحي في فنادق كورونا لمدة 7 أيام، ثم سيتم السماح لهم بدخول إسرائيل بعد التبين من النتيجة السلبية لاختبارين متتاليين من نوع PCR“.

وبحسب الصحيفة العبرية، اقترحت رئيسة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة شارون الراي برايس، إغلاق مطار بن غوريون لمدة أسبوع، في أعقاب انتشار سلالة كورونا الجديدة.

يشار إلى أنه من المقرر أن يلتئم ”كابينيت كورونا“ غدا السبت، لدراسة الخطوات التي ستتخذها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة بدء تفشي طفرة ”نو“، ومن بين هذه الخطوات تصنيف المزيد من الدول بالحمراء، وذلك في أعقاب مرور رحلات جوية انتقالية في إسرائيل قادمة من جنوب إفريقيا، وفق ما ذكرته قناة ”كان“ العبرية.

وكانت منظمة الصحة العالمية وصفت، في وقت سابق اليوم الجمعة سلالة كورونا الجديدة بأنها ”مثيرة للقلق“.