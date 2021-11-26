مصر ترفع درجة الاستعدادات والمراقبة في منافذها الحدودية بسبب متحورة كورونا

أعلنت وزارة الصحة في مصر اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعدادات بالحجر الصحي في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وذلك بناء على التطورات الأخيرة بشأن تحور فيروس كورونا في جنوب أفريقيا.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، أن الإجراءات تضمنت رفع مستوى التحقق من خلو القادمين للبلاد من أي إصابات محتملة، وذلك بناء على البيانات الأولية الواردة من جنوب افريقيا بشأن التزايد السريع لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا سيما في مقاطعة غاوتينغ، ومدى ارتباط هذا الارتفاع في الحالات بوجود تحور في فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البيان أن اللجان العلمية والخبراء والباحثين في الوزارة والجامعات ومراكز الأبحاث المصرية، يعكفون حاليا على دراسة جميع البيانات الأولية المتعلقة بهذا التحور .

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أن الوزارة على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية سواء فيما يتعلق باجتماع فريق خبراء تابع للمنظمة اليوم الجمعة، أو ما يتوصل إليه خبراء المنظمة فيما يتعلق بالتحور الجديد .

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الأنباء الأولية الواردة للوزارة إضافة الى المقال المنشور أمس الخميس 25 نوفمبر بمجلة نيتشر المتخصصة، تشير إلى وجود متحور جديد للفيروس ”B.1.1.259 ”، والذي من المحتمل أن يطلق عليه اسم نو (Nu).

وذكر البيان أن المتحور الجديد الذي يسبب الإصابة بالكورونا تم اكتشافه في جنوب أفريقيا وبتسوانا ويحتوي على عدد كبير من الطفرات الموجودة في متغيرات أخرى، بما في ذلك ”دلتا“ ورصد الباحثون في بيانات تسلسل الجينوم، المتغير أنه يحتوي على أكثر من 30 تغييرا على البروتين المرتفع ”سبايك بروتين“.

وشدد وزير الصحة، على انتهاء الدراسات المتعلقة بهذا الشأن في أسرع وقت تمهيدًا لعرض النتائج على اللجنة العليا لمتابعة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان تأمين الوضع الصحي في مصر.

وتطرق البيان إلى إعلان منظمة الصحة العالمية بعد اجتماعها اليوم أنها ستستغرق عدة أسابيع لمعرفة تأثير وفاعلية اللقاحات على النسخة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، التي تم رصدها في جنوب أفريقيا، كما أنها ليس لديها تعليق في الوقت الحالي على قيود السفر التي تفرضها بعض السلطات على دول جنوب القارة الأفريقية المرتبطة بهذه السلالة المتحورة“.

واختتم البيان: ”سوف يكون هناك اجتماع آخر للجنة الفنية التابعة للمنظمة لمناقشة إن كان هذا التحور يحتاج الى إجراءات خاصة أم لا يزال يحتاج إلى مزيد من الأبحاث لدراسة التسلسل الجيني لهذا المتحور“.

وتسجل مصر يوميا، وفقا للتقارير الاخيرة، قرابة ألف إصابة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد، بينما تتراوح أعداد الوفيات ما بين 50 إلى 70 حالة، وسط خروج المئات من المستشفيات يوميا بعد التعافي.