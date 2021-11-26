الصحة العالمية: لا ننصح بفرض قيود على السفر بسبب المتحورة الجديدة لكورونا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة، أنها لا تنصح الدول راهنا بفرض قيود على السفر بسبب المتحورة الجديدة لكورونا في غياب الفهم المحدد لمستوى انتقالها وشدة عدواها، بعدما رصدت في جنوب أفريقيا.

وقال كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحفي دوري لوكالات الأمم المتحدة، ”اسمحوا لي بتكرار موقفنا الرسمي: منظمة الصحة توصي الدول بالاستمرار باعتماد نهج علمي يستند على المخاطر، في المرحلة الراهنة، نكرر مرة جديدة أننا لا ننصح بفرض قيود على السفر“.

وأكد المتحدث باسم ​منظمة الصحة العالمية​، تيدروس أدهانوم غبريسوس، أن المنظمة ”تحتاج إلى أسابيع عدة لفهم المتحور الجديد ل​فيروس كورونا​“، لافتاً إلى أن المنظمة ”لا تنصح بفرض قيود على السفر بسبب متحور كورونا الأفريقي“.

وشدد غبريسوس على أن ”متحور كورونا الأفريقي يثير القلق“، موضحا ”أن منظمة الصحة تعقد اجتماعا من أجل فهم أفضل للجدول الزمني للدراسات الجارية، ولتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف هذه السلالة باعتبارها متحورا محل اهتمام أو متحورا مثيرا للقلق“.

وكانت أوروبا تفكر في إجراءات جديدة من شأنها إعادة كابوس القيود على السفر إلى الساحة الدولية مجددا، مع ظهور متحور جديد لفيروس كورونا.

وقالت أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية، إن المفوضية تقترح تعليق الرحلات الجوية الآتية من دول جنوب القارة الأفريقية.

وكتبت المسؤولة الأوروبية في تغريدة غداة قرار مماثل من لندن ”ستقترح المفوضية الأوروبية، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء فيها، تعليق الرحلات الجوية الآتية من منطقة جنوب القارة الأفريقية بسبب المتحورة بي.1.1.529“.

وتأتي قيود أوروبا الإضافية في ظل مخاوف جادة من متحور جديد لكورونا في جنوب أفريقيا.

من جهتها، أعلنت ألمانيا بالفعل أنها ستمنع غالبية الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا بسبب المتحور الجديد.

كما أعلنت إيطاليا حظر دخول أي شخص زار بعض دول جنوب القارة الأفريقية في آخر 14 يوما.

وفي وقت سابق، دفع المتحور الجديد الذي تم رصده في جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة إلى إغلاق حدودها أمام الوافدين من 6 دول في القارة السمراء.

وينتظر أن تعتمد هولندا وبلجكيا، اليوم، إجراءات جديدة تهدف إلى لجم الإصابات بفيروس كورونا التي تشهد ارتفاعا صاروخيا في أوروبا.

وباتت أوروبا مجددا البؤرة العالمية للوباء بينما خفض المتحور دلتا الشديدة العدوى فاعلية اللقاحات في لجم انتقال المرض، بنسبة 40% على ما أفادت منظمة الصحة العالمية.

وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 1,5 مليون شخص في أوروبا وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية.