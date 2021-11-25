بريطانيا: سنمنع الرحلات من 6 دول أفريقية بسبب سلالة كورونا الجديدة

أعلنت بريطانيا، ليل الخميس، أنها ستمنع الرحلات من ست دول أفريقية؛ بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

ويعرب مسؤولو الصحة العامة في بريطانيا عن القلق الشديد إزاء سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت مؤخرا في جنوب أفريقيا؛ لأنها تحتوي على ضعف عدد التحورات في السلالة دلتا، ومن بينها تحورات مرتبطة بتفادي الاستجابة المناعية.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إن السلالة التي أطلق عليها اسم ”بي 1.1.529“ تحتوي على ما يسمى ”بروتين سبايك“ مختلف تماما عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صُممت لقاحات كوفيد-19 لمقاومته.

وتحمل السلالة الجديدة تحورات من المحتمل أن تتفادى الاستجابة المناعية الناتجة عن كل من العدوى السابقة والتطعيم، وكذلك تحورات مرتبطة بزيادة العدوى.

وقال علماء إن هناك حاجة إلى دراسات معملية لتقييم احتمالية أن تسفر التحورات عن انخفاض كبير في فاعلية اللقاحات.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال علماء من جنوب أفريقيا إنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من كوفيد-19 في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.

وصرح العلماء في مؤتمر صحفي بأن هذه السلالة تحتوي على ”مجموعة غير عادية للغاية“ من التحورات التي تثير القلق؛ لأن تلك السلالة يمكن أن تساعد على تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.

وعُثر على السلالة الجديدة أيضا في بوتسوانا وهونغ كونغ.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إنه لم يتم اكتشاف أي حالات لهذه السلالة في بريطانيا، وإن علماءها على تواصل مع زملائهم في جنوب أفريقيا للاطلاع على بياناتهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتصاعد فيه الإصابات بفيروس كورونا، في أوروبا أيضا.

وأصبحت أوروبا مجددا البؤرة العالمية للوباء هذا الخريف، فيما خفّضت المتحورة دلتا الشديدة العدوى من فعالية اللقاحات ضد انتقال العدوى بنسبة تصل إلى 40%، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 1.5 مليون شخص منذ بدء انتشاره في أوروبا، حيث أعادت دول عدة فرض قيود لوقف ارتفاع عدد الإصابات القياسي.