لماذا يحتاج أطفالك إلى ممارسة الرياضة؟

تقول جيتيكا دوبر، المدربة المعتمدة في منصة“ Fittr “ للياقة البدنية والتغذية عبر الإنترنت: ”يحتاج الأطفال إلى ممارسة النشاط البدني بانتظام؛ لتحقيق نمط حياة صحي بما في ذلك التطور الشخصي والنمو“.

ووفقًا للتقرير الوارد في موقع ”لايف مينت“، فإن اعتياد الأطفال على الحياة النشطة باكراً يوفر فوائد هائلة تشمل: النمو الصحي والتطور، عظاما وعضلات أقوى، توازنا أعلى وقلبا أقوى، كما تساهم النشاطات البدنية في تعزيز تفاعل الأطفال الاجتماعي، وتعلم مهارات جديدة تماشياً مع تعزيز التركيز.

وأشار التقرير إلى أن النشاطات البدنية تساعد أيضًا في بناء مهارات حركية معززة تؤدي في النهاية إلى تحسين الحركات الأساسية واليومية.

وسواء كان ذلك في المنزل أو في الخارج؛ يحتاج الأطفال إلى قضاء ساعة واحدة على الأقل من اللعب أو إشراك أنفسهم في شكل من أشكال النشاط البدني.“

ويخلص التقرير إلى أن النشاطات البدنية للأطفال لا تقتصر على صالة الألعاب الرياضية، إنما الأنشطة اليومية مثل لعبة الصيد، والسباحة، واستخدام السلالم، والمشي إلى المتجر القريب، وما إلى ذلك، فهي نشاطات تساعد في الحفاظ على مستويات نشاط جيدة.

وتوضح المدربة كوبر أن ”قوة التحمل“ تكمن في الأنشطة التي تنطوي على الحركة المستمرة لمجموعة العضلات الكبيرة لفترة أطول: “الأنشطة القائمة على التحمل تزيد من معدل ضربات القلب، وتسبب التنفس السريع، الأمر الذي يمكن أن يفيد صحة الرئتين والقلب“.

وتتنوع الأنشطة التي تساعد على بناء القدرة على التحمل لدى الأطفال لتشمل التزلج والسباحة والرقص وركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة والركض وكرة القدم.

وخلص التقرير إلى أن أفضل الأنشطة التي تعمل على تحسين المرونة تكمن في جلسات منتظمة من الجمباز والتمدد واليوغا، بحيث تسمح هذه الحركات اليومية للأطفال بالعمل دون ألم وقيود في العضلات والمفاصل، وتساهم في الحفاظ على الوضع الجسدي الصحيح، وتقلل مخاطر الإصابات وتخفف الأوجاع وتساعد في إرخاء الجسم.

وأوضحت الدراسات أن بناء القوة أمر أساسي لصحة الأطفال: ”ولبناء عضلات أقوى، من الضروري أن يشارك الأطفال في الأنشطة التي تعمل ضد المقاومة“.

وتساعد القوة العضلية للطفل على مواصلة الأنشطة اليومية بسهولة، وتساعد هذه الأنشطة أيضًا في تطوير عظام وعضلات أقوى، والتي بدورها تساعد تدريجياً في رفع الأجسام الثقيلة وتعزيز النمو والنمو بشكل عام.

ويشير التقرير إلى أن أفضل طريقة لمساعدة طفلك على أن يصبح أقوى هي من خلال إشراكه في الأعمال اليومية، مثل حمل البقالة والمساعدات البسيطة في المنزل، والأنشطة القائمة على المنتزهات التي ستساعد أيضًا في بناء القوة.

ويسلط التقرير الضوء على عدة جوانب لتؤخذ بعين الاعتبار، منها الانتباه لحصول طفلك على القدر الكافي من السوائل، والتأكد من استخدام واقي الشمس المناسب للأطفال.

كما توصي الإرشادات الواردة في التقرير بالسماح لهم بالمشاركة بنشاطات جديدة، وتحفيزهم على ممارسة الرياضة من خلال المكافآت، والابتعاد عن أسلوب العقوبات لضمان النتائج الأفضل.