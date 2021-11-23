بما فيها عدم تنظيف اللسان.. أخطاء شائعة في العناية بالأسنان

يعاني عدد كبير من الأشخاص من تسوس الأسنان وأمراض اللثة، وحالات أخرى تتعلق بالفم رغم أن معظمهم يستخدمون الفرشاة لتنظيف أسنانهم بشكل منتظم.

وذكرت دراسة طبية، عرضها تلفزيون ”بي بي سي“ البريطاني مساء أمس الإثنين، أن هناك أخطاء يرتكبها كثير من الأشخاص خلال العناية بأسنانهم، بما فيها عدم التنظيف لفترة كافية، وعدم العناية باللسان، وتجاهل استخدام الخيط، واستخدام الفرشاة بشدة.

وأشارت الدراسة، التي أعدها مركز جراحة الفم والأسنان في لندن، إلى أنه ينبغي تنظيف الأسنان بالفرشاة لمدة دقيقتين على الأقل لإزالة كمية البلاك المتراكمة عليها، إضافة إلى ضرورة التنظيف أكثر من مرة في اليوم.

ولفتت الدراسة إلى أن من الأخطاء الأخرى تنظيف الأسنان في الوقت الخطأ، موضحة أنه يجب التنظيف بالفرشاة بعد نحو ساعة من تناول الطعام، وليس مباشرة، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان بسرعة كبيرة، ما يزيد من تراكم البكتيريا.

ونبهت إلى أن كثيرا من الأشخاص لا يستخدمون الفرشاة بالطريقة الصحيحة، وأن عليهم إمالتها قليلا بحيث تكون في زاية 45 درجة مع اللثة، بعدها يتم تحريك رأس الفرشاة من سن إلى سن بحركة دائرية صغيرة.

ومن الأخطاء الأخرى أيضا، نسيان استعمال الخيط نظرا لأن الفرشاة لا تصل إلى كل الأماكن التي يتراكم فيها البلاك، ما يؤدي إلى تراكمه، وبالتالي زيادة حموضة اللثة، ووفق الدراسة، فإن ذلك يؤدي إلى تصلب الجير الذي لا يمكن التخلص منه إلا عند طبيب الأسنان.

وأوضحت أن معظم الأشخاص يركزون على الاعتناء بالأسنان ويتجاهلون اللسان، مشددة على ضرورة استخدام الفرشاة للتنظيف من الخلف إلى الأمام بضع مرات بعد تنظيف الأسنان، محذرة من استعمال الفرشاة بشدة على اللسان.

وقالت الدراسة ”سواء كنت تستخدم فرشاة أسنان يدوية أو تعمل بالبطارية فإن الطريقة الأكثر فاعلية لتنظيف أسنانك هي التكرار وليس القوة.. فقط مارس نفس مقدار الضغط الذي تستخدمه لدق جرس الباب لأن الضغط المفرط يؤدي إلى تآكل المينا ويسبب انكماشا في الأنسجة التي تربط لثتك بفمك.“

كما حذرت الدراسة من استخدام الكثير من معجون الأسنان، مشيرة إلى أن معظم الإعلانات التجارية تصور المعجون وهو يغطي الفرشاة بأكملها.

وقالت ”هذا خطأ لأن الأشخاص البالغين يحتاجون فقط إلى كمية معجون بحجم حبة البازيلاء أو نصف طول فرشاة الأسنان القياسية، لأن الفلورايد الموجود في معجون الأسنان معدن، واستعمال الكثير منه يمكن أن يغير شكل وبنية أسنانك.“

وختمت الدراسة قائلة ”تشمل الأخطاء _أيضا_ الاحتفاظ بالفرشاة لفترة طويلة رغم أن عمر الفرشاة يبلغ بين 3 إلى 4 أشهر، وبعد ذلك تبدأ الشعيرات بالتآكل ولن تنظف الأسنان.. كما أنه من المهم الحفاظ على الفرشاة نظيفة، لذا عليك التأكد من شطفها تماما بعد الاستعمال لإخراج بقايا معجون الأسنان منها، وأيضا تخزينها في وضع مستقيم للأعلى دون أن تلامس فراشي الأسنان الأخرى، وتأكد من عدم تغطيتها“.