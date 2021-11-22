ما هي الممارسات الخاطئة المتعلقة بخسارة الوزن؟

يصادف البعض، عند رغبتهم في خسارة الوزن، العديد من المعلومات المختلفة التي قد تربكهم بسهولة، وعادة ما يتم إلغاء وجبة العشاء لاعتقاد شائع بأن هذا الأمر سيساعد على إنقاص الوزن بشكل أسرع، إلا أن ذلك خاطئ.

هناك عدة قواعد من شأنها أن تساعد في فقدان الوزن أو السيطرة عليه، فيما يتعلق بالوجبات عموماً والعشاء خصوصا، وفقا لما نشر موقع ”تايمز أوف إنديا“.

وبحسب الموقع، يعتبر عدم تفويت وجبات الطعام النصيحة الأهم لأولئك الذين يحاولون التخلص من الكيلوغرامات الزائدة، كما من المهم جداً عدم تفويت وجبة الفطور لأهميتها بإمداد الجسم بالطاقة.

ومن الشائع إلغاء وجبة العشاء من أجل خسارة الوزن لكن هذه المعلومة خاطئة تماماً، فلن يساعد تخطي العشاء على إنقاص الوزن بشكل أسرع، فمن الممكن أن يجعلنا هذا الأمر نشعر بالجوع في الصباح وتأكل بشكل زائد عن حاجتك الطبيعية.

لذلك، ينبغي توزيع السعرات الحرارية على مدار اليوم خلال تناول حوالي ثلاث وجبات أساسية ووجبتين خفيفتين، حيث يتغير ذلك حسب الهدف المرجو، ما يساهم في رفع كفاءة التمثيل الغذائي، ويساعد بالتالي في التحكم بالوزن.

كما ينبغي تناول شيء خفيف بين الوجبات فقط عند الشعور بالحاجة إلى ذلك، ولا يُقصد بذلك تناول وجبة كاملة بين الوجبات، وإنما تناول كمية صغيرة من الطعام المغذي كموزة أو تفاحة أو كمية صغيرة من الطعام.

وإذا كنت ستبقى صائمًا من الغداء للعشاء، فستشعر بالجوع في الوقت الذي تجلس فيه لتناول العشاء، لذا، احصل على استراحة صغيرة لتناول الوجبات الخفيفة بين وجبتين كبيرتين لتبقى ممتلئًا حتى العشاء.

كما يعتبر ”تجنب الإلهاء“ القاعدة الأهم في تناول الطعام إجمالاً؛ عادة أثناء العشاء عندما يكون لدينا وقت فراغ نفضل تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز، لكن عند محاولة تخفيض الوزن لن ينجح هذا الأمر، فقد يؤدي الأكل مع إلهاء إلى زيادة نسبة الطعام المستهلك وعدم الشعور بالشبع بسبب الانشغال بالتلفاز أو غيره.

بالتالي، يؤدي ذلك إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية عن الكمية المعتادة، وسيتم تخزين جميع السعرات الحرارية الزائدة في الجسم على شكل دهون.

لذلك، من المهم تناول الطعام في صمت دون أي إلهاء والتركيز على الطعام وشعور الشبع، مما سيساعد على استهلاك سعرات حرارية أقل، وكذلك سيحسن من عملية الهضم.

ومن القواعد المهمة عدم تناول كميات كبيرة من الطعام، فعليك أن تكون حذراً مع عدد السعرات الحرارية التي تستهلكها في الليل، حتى لو كنت تتبع صيامًا متقطعًا وكان عليك الصيام حتى وقت متأخر من الصباح، فأنت بحاجة إلى تناول السعرات الحرارية باعتدال.

ومن الضروري أن تستهلك فقط كمية ثابتة من السعرات الحرارية، وفي نفس الوقت، كن حذرًا بشأن عادات تناول الطعام بعد العشاء.

كما ينبغي أن يكون العشاء خفيفاً، فقد يؤدي تناول الطعام بكثافة في الليل إلى صعوبة هضم الطعام على معدتك. بالتالي، من الأفضل أن تكون لديك وجبة خفيفة في المساء حتى يعمل الجهاز الهضمي بكفاءة.

وينبغي الابتعاد عن الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون واستبداله بوجبة خفيفة، مما يمنح جسمك وقتًا كافيًا للتركيز على وظائف الجسم الأخرى، وإدارة التمثيل الغذائي الخاص بك.