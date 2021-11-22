جماعات تطالب بايدن بالضغط للتنازل عن الملكية الفكرية للقاحات "كورونا"

حثت 15 جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على الانخراط شخصيا في معركة طويلة الأمد لاتخاذ قرار في منظمة التجارة العالمية يقضي بتنازل شركات الأدوية عن الملكية الفكرية للقاحات فيروس ”كورونا“ المستجد، قائلة إن قيادته لهذه الجهود ”ضرورة أخلاقية“، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“، اليوم الاثنين.

وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمة ”هيومن رايتس ووتش“ والاتحاد الدولي للمنظمات الخيرية ”أوكسفام“ و“بابليك سيتيزن“ و11 جماعة أخرى في رسالة إلى الرئيس بايدن، إن ”هناك حاجة ماسة إلى تنازل طارئ عن ملكية اللقاحات لمكافحة الجائحة“، مشيرة إلى أن ”أقل من 7% من سكان البلدان منخفضة الدخل تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات“.

وتوفى أكثر من 5.4 مليون شخص بسبب‭‭ ‬‬مرض ”كوفيد-19“ في أنحاء العالم منذ رصد أولى الحالات في الصين في كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وخلافا لموقف سابق للولايات المتحدة، عبّر الرئيس الأمريكي عن دعمه للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية في أيار/ مايو في خطوة فاجأت بعض الحلفاء، لكن دون تحقيق أي تقدم يذكر منذ ذلك الحين.

ولا تزال هناك معارضة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا لهذه الخطوة، بحجة أن مثل هذه التنازلات قد تتسبب في تقويض جهود استغرقت أعواما في الاستثمار والبحث.

ودعا البيت الأبيض الشهر الماضي جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية إلى دعم التنازل المؤقت في الوقت الذي تضغط فيه المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، من أجل التوصل إلى اتفاق في المؤتمر الوزاري للمنظمة في العاصمة السويسرية جنيف الذي سيعقد في الفترة من الـ30 من تشرين الثاني/ نوفمبر إلى الثالث من كانون الأول/ ديسمبر.

وقالت الجماعات الحقوقية في رسالتها التي أطلعت وكالة ”رويترز“ على نسخة منها، إنها ”تشعر بخيبة أمل كبيرة“ إزاء فشل، إدارة الرئيس بايدن، في فعل المزيد لضمان التوصل إلى اتفاق بشأن نص التنازل منذ البيان القوي لـ بايدن في أيار/ مايو.

وحثت الجماعات، الرئيس الأمريكي بايدن، على تكثيف جهوده الشخصية وقيادة العالم إلى التوصل إلى اتفاق جاد بشأن هذه القضية.

وقالت إن ”القيام بذلك سيساعد في إنهاء الجائحة واستعادة مكانة الولايات المتحدة حول العالم“.