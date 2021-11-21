باحثون يختبرون علاج أمراض الدماغ المختلفة‎‎ بـ"الموسيقى العصبية"

تُؤثر الموسيقى بشكل قوي على دماغ الإنسان، إذ ثبت أن الغناء أو العزف على آلة موسيقية أو الاستماع إلى الموسيقى ينشط العديد من مناطق الدماغ، التي تتحكم في الكلام والحركة والإدراك والذاكرة والعاطفة.

وتشير الأبحاث إلى أن الموسيقى يمكن أن تزيد من المادة المعززة للدماغ جسديًا، ما قد يساعد الدماغ على إصلاح نفسه، والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو التأثير الذي يمكن أن تحدثه الموسيقى حتى في الحالات، التي قد لا يعمل فيها الدماغ كما ينبغي.

العلاج بالموسيقي العصبية

وتظهر الدراسات أنه بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض الزهايمر، يمكن للموسيقى أن تثير رد فعل، ما يساعد المرضى على الوصول إلى ذكريات فقدوها، وهناك أيضًا أدلة على مرضى عانوا من تلف في الدماغ وفقدوا القدرة على الكلام ولا يزال بإمكانهم الغناء عند تشغيل الموسيقى.

ونظرًا للتأثير القوي للموسيقى على الدماغ، يبحث العلماء فيما إذا كان يمكن استخدامها لعلاج العديد من الحالات العصبية المختلفة، مثل السكتة الدماغية أو مرض باركنسون، وأحد هذه العلاجات قيد التحقيق حاليًا للاستخدام؛ هو العلاج بالموسيقى العصبية، الذي يعمل إلى حد ما مثل العلاج الطبيعي.

وتستخدم جلسات العلاج تمارين موسيقية أو إيقاعية لمساعدة المرضى على استعادة مهاراتهم الوظيفية، إذ يمكن للمرضى الذين يعيدون تعلم المشي بعد وقوع حادث ما على إيقاع الموسيقى أثناء جلسة العلاج.

الحديث والمشي والتفكير

وأظهر ذلك النوع من العلاج نتائج واعدة في مساعدة الناجين من السكتات الدماغية على استعادة اللغة وتحسين المشي واستعادة الحركة الجسدية بشكل أفضل من العلاجات القياسية الأخرى، ويسعى الباحثون إلى معرفة ما إذا كان العلاج بالموسيقى العصبية يمكن أن يعالج اضطرابات الحركة الأخرى، مثل مرض باركنسون.

واستخدمت معظم الدراسات في هذا المجال تقنية تسمى ”تمارين الالتواء الإيقاعي“، التي تستخدم قدرة الدماغ على المزامنة مع إيقاع دون وعي؛ مثل الاضطرار إلى المشي بسرعة معينة مع الموسيقى أو الإيقاع.

وأثبتت الدراسات أن العلاج بالموسيقى العصبية يحسن المشي ويقلل من عدم القدرة المؤقتة اللاإرادية على الحركة، في مرضى باركنسون.

وحققت الدراسات أيضًا، فيما إذا كان هذا النوع من العلاج يمكن أن يعالج المشكلات المعرفية لدى الأشخاص الذين عانوا من إصابات دماغية ”رضحية“ أو مصابين بمرض ”هنتنغتون“ (مرض عقلي وراثي يشابه تدهور مرحلي للحالة العقلية، بسبب موت خلايا في المخ).

ويركز العلاج بالموسيقى العصبية على تنشيط وتحفيز مناطق الدماغ التي قد تكون تالفة، مثل قشرة الفص الجبهي، وهي منطقة في الدماغ مسؤولة عن التخطيط واتخاذ القرار وحل المشكلات وضبط النفس.

ويتضمن ذلك تبديل المريض بين العزف على نوعين من الآلات الموسيقية عندما يسمعون تغييرًا في الموسيقى التي يعزفون عليها (مثل أن الإيقاع يصبح أسرع أو أبطأ)، حيثُ وجدت إحدى الدراسات البحثية أن هذه الأنواع من الأنشطة تحسن بشكل ملحوظ التركيز والانتباه للمرضى الذين يعانون من إصابات الدماغ ”الرضحية“، وكان لهذا بدوره تأثير إيجابي على صحتهم وخفض مشاعر الاكتئاب أو القلق.

الموسيقى والدماغ

ويعتقد أن سبب نجاح العلاج بالموسيقى هو أن الموسيقى يمكنها تنشيط ومحاكاة العديد من أجزاء الدماغ المختلفة في وقت واحد، وبالنسبة للمرضى الذين يعانون من حالات عصبية، فغالبًا ما تكون الوصلات في الدماغ هي التي تسبب المشاكل، وليس منطقة معينة نفسها.

وتظهر الأبحاث أن الموسيقى يمكن أن تشكل بشكل فريد روابط جديدة في الدماغ، ويؤدي الاستماع إلى الموسيقى أيضًا إلى تحسين إصلاح الخلايا العصبية بشكل أفضل من الأنشطة الأخرى، مثل الاستماع إلى كتاب صوتي، ما قد يعني أن الدماغ يعمل بشكل أفضل ويبني اتصالات جديدة.

كما يُعتقد أن للموسيقى تأثيرات طويلة الأمد على الدماغ أيضًا، لدرجة أن دماغ الموسيقي هو في الواقع متصل بشكل أفضل من الأشخاص الذين لم يعزفوا الموسيقى، وقد يكون هذا مهمًا للأشخاص الذين يعانون من حالات عصبية، حيث يمكن أن تساعد الموسيقى في إصلاح الاتصالات التالفة بمرور الوقت.

وأشارت الأبحاث إلى أن ذلك التنشيط لمناطق متعددة من الدماغ قد يكون هو السبب في أن العلاج بالموسيقى العصبية أكثر نجاحًا من العلاجات القياسية الأخرى وحدها.

وبالنظر إلى أن العديد من الحالات العصبية تؤثر على الاتصالات في الدماغ، فإن قدرة الموسيقى على تنشيط مناطق متعددة في وقت واحد قد تساعد في تجاوز هذه المشاكل وبناء روابط جديدة، ما يسمح للأشخاص بالتغلب على أعراض معينة أو التعامل معها بشكل أفضل.

وتظهر النتائج المُبكرة من الدراسات مدى الآمال الذي يمكن أن يحملها العلاج ”بالموسيقي العصبية“، لا سيما أن البحث جار لمعرفة ما إذا كان يمكن استخدامه لمساعدة الأشخاص المصابين بأمراض مرتبطة بالعمر، مثل الخرف أو الزهايمر.