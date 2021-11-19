أسترازينيكا تعلن عن تجارب "متقدمة وناجحة" لعقار مضاد لكوفيد

أعلنت شركة الأدوية البريطانية العملاقة ”أسترازينيكا“، الخميس، عن تجارب سريرية متقدمة وناجحة على عقار قائم على الأجسام المضادة ضد كوفيد-19 لدى المرضى المعرضين لمخاطر عالية.

وبذلك يحذو المختبر الإنكليزي-السويدي، حذو المختبرين الأمريكيين ميرك وفايزر، اللذين أعلنا على التوالي في تشرين الأول/ أكتوبر، وأوائل تشرين الثاني/ نوفمبر الماضيين، أنهما يطوران أدوية تتيح الوقاية من الأشكال الحادة للإصابة بالفيروس يتوجب تناولها مع ظهور أولى الأعراض.

وقالت شركة أسترازينيكا في بيان صدر يوم الخميس، إن المتابعة التي استمرت ستة أشهر لتجربة أولى تمثلت في حقن جرعة من 300 ملغ من عقار ”إيه زي دي 7442“ قد ”أظهرت انخفاضا بنسبة 83% في خطر“ تطوير شكل من أشكال الإصابة بكوفيد.

وأضاف البيان: ”لم يتم تسجيل أي شكل خطير من المرض ولا أي وفاة“ مرتبطة بكوفيد أثناء الاختبار.

في بداية الدراسة، كان أكثر من 75% من المشاركين يعانون أمراضا مصاحبة تعرضهم لخطر الإصابة بحالة شديدة من كوفيد في حال إصابتهم بالفيروس.

وأظهرت تجربة ثانية ”انخفاضا بنسبة 88% في خطر الإصابة بحالة حادة من كوفيد-19 أو خطر الوفاة، عندما تتم المعالجة في غضون ثلاثة أيام من ظهور الأعراض“.

وقال هيو مونتغومري، أستاذ الطب في ”يونيفيرستي كولدج لندن“ وأحد المسؤولين الرئيسيين عن هذه التجربة، إن مزج اثنين من الأجسام المضادة ذات المفعول الطويل هو مصدر أمل للمرضى المعرضين للخطر. وأوضح أن ذلك يمكن أن يوفر ”حماية طويلة الأمد يحتاجون إليها بشكل عاجل لاستئناف حياتهم اليومية“.

وشهد لقاح ”أسترازينيكا“ عدة انتكاسات، منها تأخر الإنتاج وحالات نادرة من الآثار الجانبية الحادة، ما دفع عدة دول إلى وقف استخدام اللقاح، كما أجرت جهات تنظيمية تحقيقات في الأمر.

وكانت دراسة قادتها شركة ”أسترازينيكا“ وتناولت لقاحها المضاد لفيروس كورونا، أظهرت منتصف العام الجاري، أن المخاطر الإضافية من تكون جلطات دموية، وانخفاض عدد الصفائح الدموية بعد الجرعة الأولى من اللقاح، تكون ضئيلة، وأنها لا تزيد بعد الجرعة الثانية.

وخلصت الدراسة التي نشرتها دورية ”لانسيت“ الطبية، إلى أن المعدل التقديري للتجلط الدموي مع متلازمة نقص الصفائح بعد الجرعة الأولى، بلغ 8.1 في المليون لدى من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، ولا يزيد المعدل بعد الجرعة الثانية.

وقالت الشركة إنه ”بعد الجرعة الثانية، بلغ المعدل 2.3 في المليون، بالمقارنة مع المعدل لدى من لم يتلقوا اللقاح“.