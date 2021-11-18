بهذه الطريقة تعرف أنك تشرب كمية كافية من الماء

قال طبيب بريطاني، اليوم الخميس، إن شرب كميات كافية من الماء بشكل يومي ضروري لمنع العديد من الأمراض، وإن هناك طريقة بسيطة لمعرفة إن كنت تفعل ذلك.

وأشار الدكتور ستيوارت جالواي، أستاذ الفيزيولوجيا في ”جامعة ستيرلنغ“ البريطانية خلال برنامج على تلفزيون ”بي بي سي“ إلى أن عدد المرات التي يذهب فيها الشخص لقضاء حاجته في الحمام تدل بشكل حاسم عما إذا كان يشرب كمية كافية من الماء.

وقال جالواي: ”أعتقد أنه من الأفضل -على الأرجح- أن تقيس ما إذا كنت تتناول الكثير من الماء أم لا من خلال عدد المرات التي تذهب فيها للحمام يوميًا.. وإذا كنت تذهب 5 أو 6 مرات في اليوم أو ربما 7 مرات فمن المحتمل أنك تشرب الكمية المناسبة من السوائل“.

وأضاف: ”إذا كنت تذهب 3 أو 4 مرات فقط يوميًا للتبول، فمن المحتمل أنك لا تشرب ما يكفي.. وإذا كنت تذهب أكثر من 7 أو 8 مرات في اليوم، فمن المحتمل أنك تشرب الكثير من الماء.. هذا يعني أن أي شيء أكثر أو أقل من 5 أو 7 مرات يوميًا، يمكن أن يكون علامة حقيقية على كمية المياه التي تتناولها يوميًا، وهذا يعني أيضًا أنك ستكون قادرًا على معرفة عما إذا كنت تحتاج إلى إضافة بعض أكواب الماء أو تقليصها“.

من جانبه، أشار مضيف البرنامج الدكتور مايكل موسلي إلى أن معظم الأشخاص يعلمون مدى أهمية شرب الماء لصحة الجسم، لكن الكثير لا يعرفون المقدار الذي يجب تناوله يوميًا.

وقال: ”بالنسبة لمعظمنا، أعتقد أن كل ما نحتاج إلى القيام به هو تناول كوب من الماء مع كل وجبة نتناولها.. هكذا بكل بساطة.“

ولفت موسلي إلى أنه لا يؤيد الفكرة القديمة التي مفادها أننا يجب أن نشرب 8 أكواب من الماء يوميا، والتي أوصى بها مجلس الصحة والتغذية الأمريكي، العام 1945.

وقال: ”لم تكن هذه الفكرة مبنية على أي بحث علمي حقيقي.. ببساطة إذا كنت تحب الماء فلا تتردد في الشرب، ولكن لا داعي أن تبالغ في هذا الموضوع“.

وبالنسبة للسوائل غير الماء، أوضح غالاوي أن دراسة أجرتها الجامعة أخيرًا وجدت أنه إذا شربت لترًا واحدًا من الحليب، فإنك تحتفظ به في جسمك لفترة طويلة نسبيًا.

وأضاف: ”ما أعنيه هو أن شرب الحليب له تأثير إيجابي طويل الأمد لإبقاء السوائل في الجسم أكثر من العديد من المشروبات الأخرى التي أجرينا التجربة عليها“.