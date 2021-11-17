يستخدم الواقع الافتراضي.. جهاز جديد لعلاج الآلام المزمنة

صادقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف. دي. إيه) على جهاز جديد يعمل بنظام الواقع الافتراضي (VR) لعلاج الآلام المزمنة.

وينضم الجهاز الجديد المسمى“EaseVRx“ إلى القائمة المختصرة من العلاجات الرقمية التي وافقت عليها الإدارة على مدار الأعوام القليلة الماضية.

ويتضمن ”EaseVRx“ سماعة رأس ”VR“ وجهازا يضخم صوت أنفاس المستخدم للمساعدة في ممارسة تمارين التنفس.

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كما يتم استخدام مبادئ العلاج السلوكي المعرفي (CBT)، الذي يهدف إلى مساعدة الأشخاص على التعرف على أنماط التفكير والعواطف المختلفة وفهمها.

وقالت إدارة الغذاء في بيان، إن البرنامج الجديد يعالج الألم من خلال الاسترخاء والتشتيت وتحسين الوعي بالإشارات الداخلية.

وأجازت إدارة الغذاء استخدام الجهاز ”EaseVRx“ بناءً على بيانات من دراسة استمرت ثمانية أسابيع على 179 شخصا يعانون من آلام أسفل الظهر استمرت ستة أشهر أو أكثر.

واستخدم نصف هؤلاء المرضى برنامج ”EaseVRx“، وشارك النصف الآخر في برنامج واقع افتراضي آخر ثنائي الأبعاد لا يستخدم طرق العلاج السلوكي المعرفي.

ويتكون برنامج العلاج من 56 جلسة ”VR“ مدتها من 2 إلى 16 دقيقة، على أن تكون كل جلسة جزءا من برنامج علاجي يومي مدته ثمانية أسابيع.

وتتضمن كل جلسة عناصر من مبادئ علاج السلوك المعرفي لتزويد المستخدم بالمهارات اللازمة لتحقيق الراحة والحد من الآلام التي تعرقل ممارسة أنشطتهم اليومية.

وأوضحت الدراسة أن ثلثي المشاركين الذين استخدموا ”EaseVRx“ تراجعت حدة الألم لديهم بنسبة 30%، في حين أن 41% فقط من المجموعة التي استخدمت الواقع الافتراضي ثنائي الأبعاد حصلوا على انخفاض مماثل.

كما أن تراجع نسبة الألم استمر لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد الدراسة للأشخاص في مجموعة ”EaseVRx“، بينما لم تستمر هذه النسبة للمجموعة الأخرى.

وقال القائم بأعمال مدير مكتب أجهزة الطب العصبي والفيزيائي في إدارة الغذاء والدواء، كريستوفر لوفتوس، إن نظام الواقع الافتراضي الجديد قد يكون خيارا بديلا للأدوية الأفيونية للآلام المزمنة.

وأظهرت الأبحاث أن الأساليب النفسية قد تكون علاجات فعالة للألم المزمن لبعض الأشخاص.

ويؤكد المؤيدون لهذه الأبحاث أن استهداف هذه المكونات للألم لا يعني أن الألم أقل واقعية، ومع ذلك، فإن العلاج السلوكي المعرفي للألم مثير للجدل في بعض الأحيان، حيث قوبلت الجهود المبذولة لدمجه في الرعاية القياسية بمخاوف من أن الأشخاص قد يستخدمونه كبديل عن الأدوية اللازمة.

وتم تطوير ”EaseVRx“ بواسطة شركة ”AppliedVR“، التي تجري اختبارات أيضا على الجهاز الجديد لعلاج ألم ”فيبروميالجيا“ وآلام الحروق والألم أثناء الولادة.

ويأتي تصديق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعد حوالي شهر من موافقتها على علاج آخر يستخدم الواقع الافتراضي لعلاج الاضطراب البصري لدى الأطفال.

وقامت الإدارة أيضا بإجازة لعبة فيديو بوصفة طبية تسمى ”EndeavorRx“ لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 عاما.