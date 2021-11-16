متى ينبغي عليك تغيير روتينك الرياضي؟

رغم أهمية ممارسة الرياضة في حياتنا، إلا أن الروتين الرياضي الخاطئ أو غير المناسب قد يعرّض للإصابة أو للخطر، وفقا لموقع ”إيت ذيس نت ذات“.

وتكثر العلامات التي تدل على ضرورة تغيير روتين التمرين الخاص بك، والتي تنذر بأنه حان الوقت لتجربة شيء جديد.

فإذا شعرت بأن الروتين بات غير مألوف، فكر بمراجعة المدرب أو طبيبك للحصول على إرشادات بشأن كيفية ضبط التدريبات الخاصة بك.

وأوضحت زوي شوارتز، من شركة التدريب ”فيتنس باي زوي“ في بروكلين، أنه ”إذا كنت دائم الشعور بالخمول، من المفترض أن يمدك التمرين بالطاقة، لذا، إذا كان روتينك يتركك مستنزفا، فهناك حاجة للتغيير“.

وينصح الخبراء في هذه الحالة بمقابلة مدرب مختص، لمعرفة ما إذا كان بإمكانه مساعدتك في تحديد ما يحدث والتركيز على إجراء تغييرات صغيرة.

كما تعتبر الإصابات المتكررة، أحد المؤشرات الرئيسية لوجود خلل ما، فلا يجب أن تعاني من نفس الإصابات مرارا.

فإذا كنت تعاني من مشكلة مستمرة في الكتف أو الظهر، فقد حان الوقت للحصول على المساعدة لتحديد الأسباب وتعديل روتين التمرينات، إضافة لتعليم طرق التغلب على هذه الإصابات والوقاية منها مستقبلاً، أو حتى توجيهك لزيارة طبيب الطب الرياضي.

ومن المعروف أيضا بأنك يجب أن تمارس الرياضة لأنها مفيدة لك، لكن الأهم أن تفعل ذلك لأنه سعيد بذلك ومستمتع به.

وإذا كانت التدريبات الخاصة بك تجعلك تشعر بالضجر أو التشكيك في قيمتك الذاتية، فهذه علامة على أن شيئاً ما يجب أن يتغير.

وهناك الكثير لاستكشافه، مثل رفع الأثقال، والجري، والمشي لمسافات طويلة، والرقص، والبطولات الرياضية الترفيهية.

كما أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكنك تجربتها وقد يستغرق بعض الوقت لاكتشاف ما الذي تحبه شخصيا؛ فإذا كانت اليوغا، تجعلك دائما تشعر بالضيق، جرب الجري بدلا من ذلك.

وتشير دراسات إلى وجود عدد لا يُحصى من العملاء الذين تجاهلوا آلامهم، لذا أنفقوا أموالًا ووقتا للتعافي من الإصابات أكثر من العمل لتحقيق أهداف لياقتهم.

وبالتالي، الشيء الرئيسي الذي يجب تذكره هو أن التدريبات يمكن أن تكون صعبة، لكن الفرق كبير بين التدريبات الشاقة وتلك التي تؤذيك وتتسبب في آلام مستمرة.

كما يعتبر المختصون التقدم أحد المؤشرات الأمثل لقياس فعالية التمرين، فإذا كنت لا ترى أي تقدم، فقد حان الوقت للتواصل مع أحد المحترفين للحصول على خطة مصممة خصيصا لأهدافك.