بدون أي تدريبات رياضية.. الكشف عن تقنية جديدة لتقوية العضلات

كشف طبيب بريطاني شهير عن تقنية جديدة، تؤدي إلى تقوية عضلات الجسم، بدون أي تدريبات رياضية، ولكنها فقط تحتاج ”للاستلقاء على السرير أو الأريكة“.

وقال الدكتور مايكل موسلي، الذي يقوم بإنتاج وإخراج برامج طبية على محطات التلفزيون البريطانية، إن هذه التقنية تسمى ”الصور الحركية“، وتتركز على تخيل حركات رياضية، بحسب صحيفة ”إكسبرس“ البريطانية.

وأضاف موسلي، في برنامج تلفزيوني عرض الثلاثاء: ”لقد اختبرت مجموعة كبيرة من التقنيات الرياضية، لكن هذه التقنية تبدو مذهلة حقا“.

وأوضح أنها ”تؤدي إلى تعزيز قوة الجسم والعضلات بدون أي حركات رياضية“، مشيرا إلى أنه ”يمكن ممارستها وأنت مستلق على الأريكة“.

وتابع: ”دعوني أتخيل الأمر، أنا على أريكتي في المنزل وقدمي لأعلى وأمسك فنجانا من الشاي بيدي وأنا على وشك القيام بشيء من شأنه أن يعزز قوتي بنسبة تصل إلى 24%“.

وقال الطبيب البريطاني: ”سوف أتخيل نفسي أقوم بتمرين بالضغط صعودا وهبوطا، أنا أركز بشدة الآن وأستطيع حقا أن أتخيل ما يفعله كل طرف وما يشعر به في هذا التمرين، أنا لا أحرك عضلة في الواقع بل فقط أجلس على الأريكة“.

ولفت موسلي إلى أن ”هذه الطريقة أصبحت في الفترة الأخيرة شائعة الاستخدام من قبل عدد من نخبة الرياضيين“.

وأكد أن ”العلماء أثبتوا فعلا أن مجرد التفكير في القيام بشيء مثل تمرين الضغط يمكن أن يحسن أداءك وقوتك“.

وبين أنه إلى جانب زيادة القوة، يمكن أن تساعد تقنية ”الصور الحركية“ في تحسين قدرة الشخص على القيام بحركات معينة وتغير الطريقة التي يعمل بها العقل؛ ما يؤدي إلى تحسن كبير في أداء وظائف الجسم.

وذكر أن ”الأدلة المفاجئة المرتبطة بهذه الممارسة، تشير إلى تخيل القيام بتمرين يمكن أن يجعلك رياضيا أفضل من مجرد ممارسة الرياضة وحدها“.

وقال موسلي إنه ”في دراسة أجريت في التسعينيات، طلب باحثون من جامعة ولاية لويزيانا من مجموعة من النساء تخيل إطالة ركبتهن وتقلص عضلات الفخذ لمدة خمس ثوان“.

وزاد: ”طُلب منهن التأكد من عدم قيامهن بأي انقباضات فعلية، وبالفعل تبين بنهاية التجربة أنه زادت قوة عضلات الفخذ عندهن بنسبة 12.6%“.

ولفت إلى أنه ”في تجربة مماثلة، تبين أن الأمر لم يكن أن العضلات أصبحت أكبر، بل إن المتطوعين كانوا قادرين على تنشيط المزيد من الألياف العضلية“.