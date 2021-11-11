مسؤول إيراني ينتقد خطة لزيادة الإنجاب: يمكن أن تساعد في انتشار الإيدز

حذر مسعود مرداني، عضو اللجنة الوطنية للإيدز والمركز الوطني لمكافحة كورونا في إيران، يوم الأربعاء، من احتمال حدوث ”موجة إيدز“ في البلاد، بسبب خطة تدعو لزيادة الإنجاب.

وقال مرداني في حديث لوكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية، إنه ”حتى بموافقة مجلس صيانة الدستور (على هذه الخطة) يجب العودة مرة أخرى إليها والعمل عليها“.

واعتبر مرداني أن ”القيود المفروضة على وسائل منع الحمل في إيران، التي تهدف إلى زيادة عدد السكان، يمكن أن تزيد من حالات الحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة جنسيا وتساعد على زيادة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في البلاد“.

وتمت الموافقة على ”خطة السكان الشباب“ من قبل مجلس صيانة الدستور (هيئة حكم)، الاثنين الماضي. والخطة التي تمت الموافقة عليها وفق المادة 85 للجنة المشتركة دون تدقيق عام، تمنح بعض المزايا المالية والتوظيفية لمن لديهم أطفال.

وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإيرانية ”فإن الخطة التي أصبحت الآن قانونا، تقيد توريد موانع الحمل الهرمونية في الصيدليات وأي توزيع مجاني وتوصيل المواد المتعلقة بمنع الحمل، ووضع وسائل منع الحمل والتشجيع على استخدامها“.

وبشأن هذه الخطة، قال مسعود مرداني، إن ”إحدى طرق الوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، هي استخدام موانع الحمل، وسيؤدي حظر وسائل منع الحمل إلى تقويض سنوات من الجهود المبذولة لإضفاء الطابع المؤسسي على هذه القضية في البلاد“.

وأضاف مرداني: ”هذه الخطة ستجعل شبابنا أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، خاصة أن فيروس نقص المناعة البشرية آخذ في الازدياد“.

وقالت رئيسة المركز الإيراني لأبحاث الإيدز، مينو محرز، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بمناسبة اليوم العالمي للإيدز: ”سنوياً يتم تحديد 40 ألف شخص مصاب بالإيدز وعلاجهم في إيران، لكن العدد إجمالي للمصابين بالمرض قد يصل إلى ما بين 60 ألفا و 70 ألفا“.

ويعد خفض معدل النمو السكاني في إيران أحد اهتمامات الحكومة، خاصة المرشد علي خامنئي، الذي شدد في مارس الماضي، على ضرورة ”الزواج والإنجاب في الوقت المناسب“، محذراً من اتجاه إيران نحو الشيخوخة في ظل تراجع معدلات الإنجاب والزواج بين الإيرانيين.

ودعا خامنئي في هذا الصدد إلى زيادة عدد سكان إيران إلى 150 مليونا، مطالباً الجهات الحكومية بتطبيق خطة زيادة الإنجاب.

ويبلغ عدد سكان إيران حاليا قرابة 85 مليون نسمة، ويعود تراجع الزواج وقلة الإنجاب، إلى مشاكل اقتصادية ومعيشية في الغالب.