بخطوة واحدة فقط.. جهاز جديد لقياس نسبة السكر في الدم

صادقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ”FDA“ على جهاز جديد يندرج تحت أنظمة مراقبة نسبة السكر في الدم، إذ يسمح للمستخدمين بإجراء الاختبار بضغطة زر واحدة، بدلا من لصق الأصابع أو إدخال شرائط الاختبار في جهاز القياس.

وتمت المصادقة على نظام ”POGO“ الأوتوماتيكي لمراقبة نسبة الجلوكوز في الدم للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والذين تبلغ أعمارهم 13 عاما فأكبر.

ويحتوي الجهاز الجديد على خرطوشة مدمجة ذات 10 اختبارات، وبمجرد تحميلها وتشغيل الشاشة، يتعين على المستخدم فقط الضغط بإصبعه على زر لتنشيط الجهاز والذي يقوم تلقائيا بعد ذلك بجميع أعمال الشد وجمع الدم، يليه عد تنازلي لمدة 4 ثوانٍ، ثم يُعرض القياس على الشاشة.

ويأتي الجهاز مع تطبيق يسمى ”Patterns“ لأجهزة آيفون وأندرويد، والذي يقوم تلقائيا بمزامنة النتائج عبر البلوتوث، ويتيح _أيضا_ مشاركة البيانات مع مقدمي الرعاية الصحية.

ونقل موقع ”ويب ميد“ الأمريكي عن دانيال أينهورن، المدير الطبي لمعهد ”سكريبس ويتير للسكري“، قوله ”نعلم أن مرضى السكري يكونون أكثر فاعلية في إدارة المرض لديهم عندما يفحصون بانتظام نسبة الجلوكوز في الدم ويستخدمون المعلومات لاتخاذ الإجراءات المناسبة“.

وأضاف ”لقد كافح مرضاي والملايين من مرضى السكري لعقود من الزمن مع عبء فحص الجلوكوز لديهم لأنه معقَّد، وهناك الكثير لتحمله.. ما يحتاجون إليه هو طريقة بسيطة وسريعة حقا لفحص نسبة الجلوكوز في الدم“.

ومن المعروف أن أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة (CGMs)، مثل ”Abbott FreeStyle“ ،“Libre“ و“Dexcom G6″، وزرع ”Eversense“، يتم استخدامها بشكل متزايد من قبل الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1، وبعض المصابين بداء السكري من النوع 2، كطريقة لمراقبة مستويات السكر في دمائهم عن كثب.

وعند سؤاله عن كيفية مقارنة جهاز ”POGO“ مع الأنظمة الأخرى، قال دين زكريا، المدير التجاري لشركة ”Intuity Medical“ المطورة للجهاز ”بينما يُعد CGM بالتأكيد خيارا مُهمّا لمجموعة فرعية من المرضى، لكنه تسبب في العديد من المتاعب، بالإضافة إلى أنه يجب الحصول على وصفة طبية لاستخدام مثل هذه الأجهزة“.

وأوضح موقع ”ويب ميد“، أن جهاز ”POGO“ متوفر في الصيدليات ويمكن شراؤه عن طريق الإنترنت عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

وتبلغ تكلفة الجهاز 68 دولارا، بالإضافة إلي حزمة من 5 خراطيش بتكلفة 32 دولارا.