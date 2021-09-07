السجن 5 سنوات لفيتنامي نقل عدوى كورونا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حكم على فيتنامي بالسجن لمدة 5 سنوات، لانتهاكه قواعد الحجر الصحي المعمول بها في البلاد، ونقله عدوى كوفيد-19 إلى عدة أشخاص.

وأدين لي فان تري (28 عاما)، ”لنقله أمراضا معدية خطرة إلى أشخاص آخرين“ بعد ذهابه في تموز/ يوليو إلى مسقط رأسه في كا ماو (الجنوب) من مدينة هو تشي منه في أوج الأزمة الوبائية، وفق ما جاء في قرار عُمّم على الموقع الإلكتروني لمحكمة محلية.

واتُّهم الرجل بعدم الالتزام بالحجر الإلزامي في المنزل لمدة 21 يوما عند وصوله إلى كا ماو، وهي منطقة سلمت نسبيا من شر الوباء. وقد شٌخّصت إصابته بكوفيد-19 في السابع من تموز/ يوليو.

وقالت المحكمة في قرارها إن ”انتهاك تري لقواعد الحجر الصحي المنزلي تسبب بإصابة عدة أشخاص بكوفيد-19 ووفاة أحدهم في السابع من آب/ أغسطس 2021“.

وأفادت وسائل إعلام حكومية بأن 8 أشخاص التقطوا العدوى بسببه.

وتواجه فيتنام راهنا أسوأ موجة من وباء كوفيد-19، بعد احتوائها عدد الإصابات العام الماضي. وشهد البلد أكثر من 540 ألف إصابة و 13 ألف وفاة.

وسُجّلت أغلبية الإصابات اعتبارا من أواخر نيسان/ أبريل. وخضعت العاصمة هانوي ومدينة هو تشي منه لتدابير عزل صارمة في الأشهر الأخيرة.

وقد أدانت السلطات عدة أشخاص على خلفية نقل الفيروس.