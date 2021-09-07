هل بات النسيان مسيطرا على عقلك؟ عليك الحذر

الجميع ينسى الأشياء في بعض الأحيان، خاصة عندما تكون الحياة مزدحمة، وقد يحدث في كثير من الأحيان مع تقدمك في السن، ولكن متى تكون علامة على شيء أكثر من ذلك.

وأشارت دراسة نشرها موقع ”ويب ميد“ الطبي الأمريكي، إلى أنه إذا كان النسيان يجعل من الصعب عليك التعامل مع مهامك اليومية ينبغي عليك عدم تجاهل ذلك.

هل ذاكرتك تنزلق؟

يمكن أن يكون فقدان الذاكرة الخفيف جزءا طبيعيا من الشيخوخة، لكن لا يعني ذلك بالضرورة أنك ستصاب بالخرف.

فقط 1٪ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والذين يعانون من مشاكل الذاكرة المرتبطة بالعمر سيصابون بالخرف كل عام.

مشكلة النسيان

إذا كان فقدان الذاكرة يجعل من الصعب عليك التعامل مع مهامك اليومية، فهذه علامة يجب ألن لا تتجاهلها.

هل نسيت الأشياء التي سمعتها للتو؟ اطرح السؤال ذاته مرارا وتكرارا، هل تعتمد على الكثير من التذكيرات الورقية أو الإلكترونية لمجرد قضاء يومك؟ تحدث إلى طبيبك إذا لاحظت أنت أو عائلتك ذلك.

صعوبة التخطيط

الجميع يخطئ في بعض الأحيان. ربما تكون ارتكبت خطأ في دفتر الشيكات الشهر الماضي أو دفعت مبلغا خاطئا على الفاتورة. هذه أشياء طبيعية نقوم بها جميعا. ولكن إذا كنت تكافح حقا للقيام بأشياء مثل اتباع الإرشادات في وصفة مألوفة أو تتبع الفواتير بالطريقة التي اعتدت القيام بها فقد يكون ذلك علامة تحذير على وجود مشكلة في الذاكرة.

نسيان المهام

هل تواجه مشكلة في استخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون؟ هل نسيت طريقة ضبط الميكروويف؟ إذا كنت بحاجة إلى القليل من المساعدة بين الحين والآخر مع هذه الأنواع من الأشياء، فمن المحتمل أنه لا داعي للقلق.

ولكن إذا كنت تواجه مشكلات في القيام بالأنشطة المعتادة التي اعتدت القيام بها، مثل القيادة إلى الأماكن التي تذهب إليها دائما، أو ممارسة الألعاب المفضلة، أو إيجاد طريقك في متجر البقالة، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة أكثر خطورة في الذاكرة.

أين أوقفت السيارة؟

هذه المشكلة تحدث لنا جميعا. تخرج من المتجر وتفكر: أين تركت سيارتي، من الطبيعي أن تنسى المكان الذي توقفت فيه بين الحين والآخر. لكن إذا حدث ذلك بانتظام، استشر طبيبك لأنه يمكن أن يكون علامة تحذير من الخرف.

العثور على المفاتيح

في معظم الأوقات عندما تنسى المكان الذي تركت فيه شيئا ما، مثل المفاتيح أو النظارات، يجب أن تكون قادرا على التفكير بخطواتك السابقة وتتبعها والعثور عليه. إذا لاحظت أنك تفقد الأشياء طوال الوقت ولا يمكنك تذكر أين فهذه علامة شائعة على وجود مشكلة أكبر في الذاكرة.

نسيان الوقت

الكثير منا يستيقظ في الصباح ويفكر ”ما اليوم؟“ لن يستغرق الأمر وقتا طويلا لمعرفة ذلك. ولكن إذا كنت تفقد غالبا تتبع التواريخ أو الفصول أو مرور الوقت، فهذه علامة أخرى على وجود مشكلة حقيقية في الذاكرة.

كيف وصلت إلى هنا؟

إذا دخلت غرفة ولا تتذكر ما كنت تفعله، فهذا لا يدعو للقلق. يحدث لنا جميعا. لكن المصابين بمرض الزهايمر ينسون أحيانا مكان وجودهم أو أنهم يجدون أنفسهم في مكان ما ولا يتذكرون كيف وصلوا إلى هناك. إذا كانت هذه مشكلة لديك، فمن الجيد أن تحصل على المساعدة.

ما هي الكلمة؟

من الطبيعي أن تواجه صعوبة في العثور على الكلمة الصحيحة في بعض الأحيان أو ربما تستخدم كلمة بطريقة خاطئة. هذا لا يثير القلق بطبيعة الحال.

لكن غالبا ما يبدأ الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر في مواجهة مشاكل حقيقية في التحدث أو الكتابة. قد يجدون صعوبة في تذكر المصطلح الصحيح للأشياء المألوفة أو اسم شخص يعرفونه جيدا. إذا كنت تعاني من مشكلة في الأسماء أو الكلمات أو ما ستقوله بعد ذلك، فقد يكون ذلك علامة على فقدان ذاكرة أكثر خطورة.

تجنب الأصدقاء والعائلة

هل تتجنب الأصدقاء أو العائلة أو زملاء العمل؟ هل من الصعب الاستمرار في محادثة أو متابعتها؟ عندما تصبح مشاكل الذاكرة أكثر حدة، من الشائع أن يفقد الأشخاص الاهتمام بالهوايات أو الأحداث الاجتماعية أو الأنشطة الأخرى التي اعتادوا القيام بها. إذا كان هذا يحدث لك فقد حان الوقت للتحدث مع الطبيب.

خذ اختبار الذاكرة

إذا لم تكن متأكدا مما إذا كان ما تمر به هو مجرد شيخوخة منتظمة، فيمكن للطبيب مساعدتك في اكتشاف ذلك. سيعرف الطبيب ما إذا كان فقدان الذاكرة لديك يقع ضمن النطاق الطبيعي أم لا. سيطرح عليك طبيبك أسئلة وقد يطلب منك إجراء سلسلة من الاختبارات. يمكنه أيضا فحصك بحثا عن مشاكل أخرى يمكن أن تبدو مثل الخرف أو الآثار الجانبية للأدوية أو الاكتئاب.