وسط انتقاد لـ"إهمال روسيا".. إيران تطعم مواطنيها بلقاحين مختلفين بعد توقف إمدادات "سبوتنيك"

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، يوم الثلاثاء، موافقتها على تطعيم مواطنيها بلقاحين مختلفين ضد فيروس كورونا، بسبب توقف إمدادات لقاح ”سبوتنيك في“ الروسي.

وقال مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، إن ”اللجنة الفنية الوطنية الخاصة بمكافحة كورونا، وافقت على إلزام الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح سبوتنيك في، بأخذ الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا“.

وأوضح رئيسي في تصريح لوكالة أنباء ”برنا“ الحكومية، أن هذا القرار جاء ”بسبب عدم وجود جرعة ثانية من لقاح سبوتنيك الروسي، وعدم التأكد من موعد تسليمه في المستقبل القريب، ولمنع المزيد من التأخير في التطعيم“.

وأضاف: ”بسبب إهمال روسيا، تمت الموافقة على حقن الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا لمن تم تطعيمه بالجرعة الأولى من سبوتنيك“.

وأبدت مواقع إخبارية إيرانية استغرابها من هذا الإعلان الإيراني، وذكر موقع ”السلامة نيوز“ المعني بشؤون الصحة في إيران، أنه ”ربما لأول مرة في العالم، تمت الموافقة رسميا من قبل الحكومة الإيرانية على الحقن المشترك بلقاحين مختلفين من لقاح كورونا“.

وأضاف الموقع الإيراني: ”يبقى أن نرى كيف سيكون رد فعل المتخصصين في الأمراض المعدية والأوبئة والتطعيم في بلدنا، على هذا الخبر والموقف الرسمي“.

ومع بدء عمليات التطعيم، كانت إيران قد استوردت أول شحنة تحمل 500 ألف جرعة من لقاح ”سبوتنيك في“، في 4 شباط/ فبراير الماضي. وحتى مطلع حزيران/ يونيو الماضي، تسلمت إيران آخر شحنة من اللقاح الروسي بمقدار 100 ألف جرعة.

ووفقا لتقارير محلية، فقد استوردت إيران منذ شباط/ فبراير، وحتى حزيران/ يونيو الماضيين، 14 شحنة من لقاح ”سبوتنيك“ بمقدار 820 ألف جرعة.

وكان السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، قد أعلن في نيسان/ أبريل الماضي، عن توقف عقد مع روسيا لشراء 60 مليون جرعة من لقاح ”سبوتنيك“ لتحصين 30 مليون إيراني بالكامل من فيروس كورونا.

واضطرت إيران بعد ذلك إلى استخدام لقاح ”أسترازينيكا“ المستورد من كوريا الجنوبية، ولقاح ”سينوفارم“ الصيني، ولقاح ”بهارات“ الهندي، كما بدأت مؤخرا في استخدام لقاحها المحلي ”بركت“.

وقال المتحدث باسم لجنة الدواء والغذاء التابعة لوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، الاثنين، إن عدد اللقاحات المحقونة في البلاد بلغ قرابة 30 مليون جرعة، منها 9 ملايين و800 ألف مخصصة للجرعة الثانية.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران، أكثر من 5 ملايين شخص، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 111 ألفا و257 حالة.