"الصحة الكويتية" ترد على "مغالطات طبية عن كورونا" لمعتصمة بساحة الإرادة

ردت وزارة الصحة الكويتية على ما وصفته بـ“المغالطات“ التي وردت على لسان إحدى المعتصمات في ساحة الإرادة، بعد تصريحات لها تنتقد فيها ”البروتوكول“ العلاجي لمرضى فيروس ”كورونا“ المستجد (كوفيد -19).

وأكدت ”الصحة“ في بيان لها، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المعتصمة، بعد تصريحاتها التي تناقلتها حسابات إخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت في معرض ردها على اتهامات المعتصمة المعنية، أن ”البروتوكلات العلاجية المتبعة في الكويت تتماشى مع البروتوكولات العالمية المعتمدة الآمنة“، رافضة إساءة المعتصمة للكوادر الطبية واتهامها لهم بـ“قتل المرضى“.

وأضافت أن ”ادعاءاتها بوجود استقالات جماعية بين صفوف الأطباء هو محض افتراء“.

توضيح صحفي | تؤكد وزارة الصحة الاعتزاز بكوادرها وبالجهود التي بذلتها في مواجهة الجائحة، وتوضيحا لبعض المغالطات التي وردت على لسان إحدى المعتصمات، والذي تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، تود الوزارة توضيح التالي: pic.twitter.com/QZVZwci41J — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) September 5, 2021

ولفتت وزارة الصحة إلى أن ”اللقاحات المستخدمة في الكويت معتمدة عالميا، وأثبتت فاعليتها، إذ بدأ معدل الإصابات والوفيات في الانخفاض مع حملة التطعيم“، مبينة أن ”إحصائيات المصابين والوفيات يتم تدقيقها ومراجعتها من قبل فريق مختص“.

ولم تشر ”الصحة“ إلى هوية المعتصمة المعنية، لكن تصريحات وردت على لسان طبيبة معتصمة ضمن حملة ”الحرية الطبية“ في ساحة الإرادة في مقابلة صحفية لإحدى الحسابات الإخبارية، ادعت فيها أن ”البروتوكول العلاجي المتبع مع مرضى كورونا، يتسبب في تدهور حالتهم الصحية“، زاعمة أن ”التوجه العالمي في البروتوكول العلاجي يتعمد القتل“، مضيفة أن ”العديد من المتوفين يتم إدراج سبب وفاتهم على أنه كورونا“.

وكان مسؤول كويتي أعلن، أمس الأحد، رصد إصابة جديدة بمتحور ”دلتا“ شديد العدوى، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة _بدورها_ تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 410342، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 2424.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض ”مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها“، مؤكدا أن عدد الحالات في العناية المركزة 50 حالة تتلقى الرعاية الصحية.

وأكد أنه تم تسجيل 188 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 405958 حالة.