مدربة مشاهير: الصيام والجري لا يساعدان على فقدان الوزن

كشفت مدربة المشاهير ولاعبة التزلج السريع الأولمبية سارة ليندسي، أن خسارة الوزن تبدأ من ممارسة رفع الأثقال وليس تمارين الكارديو كما يظن الكثير من الأشخاص.

وفي حديثها لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أكدت ليندسي، أنه يجب على الأشخاص الراغبين في إنقاص وزنهم الابتعاد عن جهاز المشي، والبدء في رفع الأوزان الثقيلة، وشرب القهوة قبل الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

وتقول ليندسي ”إنه تجب ممارسة رفع الأثقال سواء كنت ترغب بحرق الدهون من أجل مقاس فستان أصغر أو حتى التأهل لسباق الماراثون“.

وأخبرت ليندسي الصحيفة، أن كثيرًا من عملائها اكتسبوا ما يقرب من 10 كيلوغرامات منذ بداية جائحة كورونا، لكنها تقول إن حمية الصيام البدائية، والكثير من أمراض القلب، وعدم تناول الطعام لن تؤدي إلى نتائج، وتضيف أيضًا إن إتقان 5 تمارين فقط يكفي لتغيير شكل الجسم.

وتكشف المدربة الشهيرة عن سبب عدم كون الصيام هو حل لفقدان الوزن، ولماذا يمكن أن تساعد القهوة في إنقاص الدهون، وتحذّر من أن شربها بعد التمرين هو ”أحد أسوأ الأشياء التي يمكنك القيام بها“.

وتشير إلى أن الناس يعتقدون بأنه يجب البدء بتمارين الكارديو أولًا ثم رفع الأثقال، لكنها تنفي صحة هذا الاعتقاد وتؤكد أن الأكثر فعالية البدء برفع الأثقال، قائلة: ”إن الركض مع ثقل الوزن يجعلك تشعر بالسوء بسبب تأثيره على المفاصل“.

أما زيادة العضلات فتحسن من عملية التمثيل الغذائي، فكلما زاد عدد العضلات لديك، زادت عملية التمثيل الغذائي وعملية الأيض، ومن ثم يزيد حرق السعرات الحرارية أثناء فترة الراحة.

وتتابع: ”يرغب الكثير من الناس في بذل المزيد من الجهد، ويقومون بالكثير من تمارين الكارديو، ثم يجعلون أنفسهم متعبين للغاية، بحيث لا يمكنهم رفع الأثقال بشكل صحيح، ولذلك لن تتمكن بعدها من تكثيف تدريبك.“

وتضيف: ’أعتقد اعتقادًا راسخًا أنه يجب على الجميع ممارسة رفع الأثقال، وسيختلف الكثير من الناس على ذلك لأنهم يحبون الركض، لكن يجب عليك القيام بذلك، بغض النظر عن هدفك.“

وتضيف ليندسي: ”إذا كنت ترغب في الانضمام لسباق ماراثون، يجب عليك ممارسة رفع الأثقال مسبقًا للتأكد من أن جسمك قوي وللتأكد من عدم إصابتك.“

وأوضحت: ”تحتاج إلى تحفيز العضلات، بهدف زيادة وزن الأثقال التي ترفعها تدريجيًا طوال الوقت. فحاول رفع المزيد من الوزن في كل مرة تذهب فيها إلى صالة الألعاب الرياضية.“