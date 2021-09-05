"ضحايا غسيل الدماغ عبر الإنترنت".. مناهضو لقاح كورونا يدفعون ثمن التشكيك في فعاليته

يدفع كثير من الأشخاص اليوم ثمن تشكيكهم في خطورة الإصابة بفيروس كورونا ومعتقداتهم المضللة حول اللقاح، حيث رُصد خلال الأشهر الأخيرة وفاة حوالي 12 شخصا جراء الإصابة بالفيروس من هؤلاء الرافضين للقاح، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وذكرت الصحيفة قصة المحامي البالغ من العمر 58 عامًا من بورنماوث، ليزلي لورنسون، الذي ناهض حملة التطعيم في بلاده عبر فيسبوك، والذي توفي بعد تسعة أيام من منشوراته التي سجلها لمتابعيه عبر الموقع عن كيفية مواجهته الفيروس دون أي تدخل طبي.

وقال لورنسون في أحد المنشورات في يونيو: ”المرض هو مجرد جزء من الحياة.. مخاطر اللقاح التجريبي لا تستحق المخاطرة.. يجب ألا نعيش في خوف من كوفيد -19، والحكومة بحاجة إلى معرفة ما نشعر به“.

وذكرت الصحيفة أن لورنسون لم يكن لديه أي تاريخ مرضي عندما أصيب بكورونا، وكان مقتنعًا بأن جسده مستعد للقيام بمهمة مقاومة المرض دون تدخل علاجي، حيث قال إن أعراضه لم تكن أسوأ من نزلة برد.

وأضاف أنه إذا مرض بشدة، فهو يتعهد بأنه ”سيتخلص منه“ دون أن يثقل كاهل دائرة الخدمات الصحية الوطنية.

لم يكن لورنسون الضحية الوحيدة من تشكيكه في أمر اللقاح والفيروس، لكنه كان أقنع زوجته أماندا ميتشل بأنها لا تحتاج إلى اللقاح، وكادت أن تفقد حياتها بسبب الفيروس أيضًا.

قالت الصحيفة إن الأمر مأساوي بلا شك ولكنه أيضًا مثير للسخط، حيث شهدت الأشهر الأخيرة وفاة 12 شخصا أو نحو ذلك من مثل هذه الحالات.

وتابعت الصحيفة بأنه كان هناك حالات أخرى عبر المحيط الأطلسي، حيث خسر المذيع الإذاعي الأمريكي المثير للجدل فيل فالنتين معركته مع الفيروس، بعد أن أذاع شكوكه حول حجم الوباء وسلامة اللقاحات أو الحاجة إليها، حتى إن الإعلامي البالغ من العمر 61 عامًا أدى أغنية كتبها ضد اللقاح على الهواء وتوفي إثر كورونا في 21 آب/أغسطس الماضي، بعد أسابيع فقط من اختباره الإيجابي.

ونظرًا لأن المرضى غير الملقحين يمثلون الآن الغالبية العظمى من حالات كورونا بالمستشفيات في المملكة المتحدة، فهناك مخاوف كبيرة من أن رسائل مكافحة التطعيم تعيق تقدم حملة التطعيم الوطنية خاصة، وأن أكثر من ثلاثة ملايين شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و29 لم يقبلوا مسألة التلقيح.

وتحدثت الصحيفة مع خبراء في علم النفس، حيث أشاروا إلى أنه قد يكون لرافضي اللقاح تأثير معاكس، كما يقول بعضهم إنه يجب النظر إلى المتشككين في كورونا على أنهم ضحايا لشكل من أشكال غسيل الدماغ الناجم جزئيًا عن انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

وتشير التقديرات إلى أن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي البارزة لمناهضي التطعيم تتمتع بمتابعة عالمية بنحو 60 مليون شخص، وهو ما يفوق عدد سكان إنجلترا، وقد زادت هذه الأرقام بنحو 20% العام الماضي.

وكشف تقرير في كانون الأول/ديسمبر 2020 صادر عن باحثين في King’s College London أن واحدًا من كل ثلاثة من أصل 2244 من البالغين الذين شملهم الاستطلاع، قال إنهم شاهدوا أو سمعوا رسائل مناهضة لإيقافهم عن تلقي اللقاح، من خلال منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وإنستغرام.

وعقب البروفيسور بوبي دافي، الذي قاد الدراسة: ”من الواضح أن بعض الآراء الضارة قد ترسخت بين أقلية من الجمهور“.

ويدعي معظم معارضي التطعيم أنه من الأفضل الإصابة بكورونا، وتطوير المناعة بهذه الطريقة، بدلًا من الحصول على لقاح.

وأردفت الصحيفة بالقول إن أي شخص في أي عمر يمكن أن يصاب بكورونا، لكن خطر الإصابة بأمراض خطيرة يزداد مع تقدم الأشخاص في السن.

لكن الإصابة بمشكلة صحية – مثل أمراض القلب – يؤدي إلى زيادة الخطر مرة أخرى، وتصبح تلك الحالات أكثر عرضة من منتصف العمر فصاعدًا، إلا أن مسألة السن وحدها عامل رئيسي، بغض النظر عن مدى لياقة هذا الشخص أو صحته.

وأكدت الصحيفة أن الشخص البالغ من العمر 30 عامًا، والذي ليس لديه حالات مرضية سابقة، يظل عرضة لخطر ما يقرب من 3 % من دخول المستشفى إذا أصيب بكورونا، وأقل عرضة بنسبة 0.1 % من خطر الوفاة بسببه، بينما يتعرض الشخص السليم البالغ من العمر 60 عامًا لخطر دخول المستشفى بنسبة 15% وخطر الوفاة بنسبة 1.5%.

عالم الفيروسات بجامعة وارويك، الدكتور أندرو إيستون، قال: ”مع تقدمنا في العمر، يشيخ جهاز المناعة لدينا ويضعف أيضًا وهي عملية تسمى الانتكاس المناعي.. وبالتالي تقل القدرة على تكوين استجابة مناعية لمحاربة العدوى“.

أما عالم الفيروسات بجامعة ليدز، الدكتور ستيفن جريفين، فيقول إن ”كونك شابًا ليس ضمانًا أيضًا“.

وتساءلت الصحيفة: ”إذًا، لماذا يقتنع بعض الناس بهذه الأساطير لدرجة أنهم على استعداد للمغامرة بحياتهم؟“.

تقول عالمة الأنثروبولوجيا ومستشارة منظمة الصحة العالمية، الدكتورة جينيفر كول، من جامعة رويال هولواي: ”يُظهر بحثنا أن الكثير من ذلك يعود ببساطة إلى سوء فهم البيانات والعلوم“.

وأشارت ”ديلي ميل“ إلى أن هناك أشخاصا أكثر عرضة من غيرهم للتضليل بمعلومات كاذبة، حيث تظهر الأبحاث أن كبار السن قد يكونون أقل مهارة رقميًا وأقل قدرة على التمييز بين مصادر المعلومات الموثوقة وغير الموثوقة عبر الإنترنت.

وأضافت أن الكثير من الأخبار الكاذبة تحتوي على أجزاء من الحقيقة ممزوجة بالأكاذيب والمعلومات المشوهة، مما يجعلها معقولة ومقنعة.