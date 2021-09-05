غالبيتهم إيرانيون.. العراق يسمح لـ40 ألف أجنبي فقط بأداء زيارة الأربعين

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، أنها ستسمح لـ40 ألف أجنبي فقط، بينهم 30 ألف إيراني، بالمشاركة في زيارة الأربعين لمدينة كربلاء الشيعية، والتي ستجري نهاية شهر أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك بسبب وباء ”كوفيد-19“.

وكان ملايين من الزوار الشيعة يتدفقون كل عام إلى مدينة كربلاء قبل تفشي الوباء لإحياء زيارة الأربعين، التي تجسد مرور 40 يومًا على مقتل الإمام الحسين، الإمام الثالث للمسلمين الشيعة.

وبلغ عدد الزوار 14 مليونًا في عام 2019، وفقًا لأرقام السلطات الرسمية، جاء ثلثهم بشكل أساسي من إيران والخليج وباكستان ولبنان.

وخلال العام الماضي، حددت السلطات في بغداد عدد الأجانب للمشاركة في زيارة الأربعين لمدينة كربلاء الشيعية، بـ1500 شخص لكل بلد بسبب خطر الإصابة بفيروس كورونا التاجي.

أما بالنسبة لهذا العام، فقررت السلطات العراقية السماح لـ“30 ألف زائر من جمهورية إيران الإسلامية“ ذات الغالبية الشيعية، و“10 آلاف زائر من دول الخليج والدول العربية وبقية دول العالم“، بحسب قرار صادر عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وحصرت اللجنة، التي يترأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في قرارها وصول الزوار عبر المطارات الدولية.

وفي مناسبة إحياء الأربعين يتوجه الملايين مشيًا من كافة أنحاء البلاد إلى مدينة كربلاء، وسط إجراءات أمنية مشددة على امتداد الطرق، التي يعبرها الزوار.

وأثارت مثل هذه التجمعات وسط تفشي الوباء قلق السلطات الصحية في الأشهر الأخيرة، حيث قال ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد زويتن: ”لقد حذرنا وزارة الصحة العراقية من أي نوع من السياحة الدينية“ خوفًا من تحول التجمعات مثل عاشوراء والأربعين إلى بؤر ملوثة بفيروس كوفيد 19.

وتوفي أكثر من 21 ألف شخص في العراق بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما بلغ عدد الإصابات الإجمالية بالفيروس التاجي نحو مليونين منذ بداية الوباء في البلد، الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة.

وشددت السلطات العراقية على إجراءات التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات في يوم الأربعين، إلا أن تلك الإجراءات بالكاد يتم الالتزام بها.

ووفقا لمصادر صحية عراقية فإن نسبة التلقيح ضد كورونا ما زالت منخفضة في البلاد.