السيسي يطالب باستكمال تطعيم هيئة التدريس وطلبة الجامعات

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة التوسع في عمليات تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مطالبا بالانتهاء من تلقيح أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعات قبل بدء العام الدراسي.

وقال في كلمته خلال تفقُّده أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى مصر، اليوم الأحد، إن الدولة تأمل في تحقيق معدلات كبيرة في عمليات التطعيم للوصول إلى المناعة الجماعية.

وأضاف: ”إننا على أعتاب الموجة الرابعة لفيروس كورونا“، داعيا المصريين للانتباه للإجراءات الاحترازية، متابعا ”نخلي بالنا وحملة التطعيم ننهض بيها بأكبر معدلات“.

واستطرد الرئيس المصري: ”من فضلكم تجاوبوا معنا وقلنا في التعليم باننا حريصون على أن العام الدراسي يبدأ نكون طعمنا أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة، ولو في فرصة ننزل للثانوي العام، عايزين نحقق معدلات تطعيم كبيرة خلال فترة زمنية قليلة من أجل ”متابعا: ”مليش غير ربنا وكفى به أنه هو يحمينا ويكفينا.. مصر وكل العالم من شر الجائحة“.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني، لتنظيم العمل الخيري في مصر.

في هذا الصدد قال مسؤول حكومي مصري لـ“إرم نيوز“ إن هناك سيناريوهات عدة مطروحة بشأن التعامل مع الموجة الرابعة حال تزايد عدد الحالات بشكل كبير ، موضحا أنه ”سيكون من بين السيناريوهات بدء العام الدراسي في موعده المقرر ، مع عدم جعل الحضور إلزاميا على الطلاب“، كاشفا في الوقت نفسه عن إمكانية العودة مجددا للإغلاق الجزئي وتحديد مواعيد لإقفال المحال التجارية والمولات، والمقاهي.

وذكر أن اجتماع اللجنة العليا لمتابعة أزمة فيروس كورونا التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ستحسم في اجتماعها المقبل جميع السيناريوهات المطروحة أمامها“، مشددا في الوقت نفسه على أن ”إرجاء العملية التعليمية، أو اتباع آلية التعليم عن بعد كما حدث خلال العامين الماضيين خيار غير مطروح تماما“.

وأكد المسؤول المصري أن ”هناك توجيهات للمحافظين بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة الخاصة بالتزام جميع الإدارات بالإجراءات الاحترازية“.

وقبل أيام، أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية دخول البلاد الموجة الرابعة من جائحة كورونا.