البحرين توافق على جرعة ثالثة من لقاح "سبوتنيك- في"

ذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم السبت، أن السلطات البحرينية وافقت على استخدام جرعة منشطة من لقاح (سبوتنيك- في) للوقاية من فيروس كورونا، وهي المرة الأولى التي تتم فيها الموافقة على جرعة ثالثة من اللقاح الروسي.

وقالت الوكالة، إن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أعلن عن إتاحة الجرعة المنشطة لمن أكملوا ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية من لقاح (سبوتنيك-في) للفئة العمرية البالغة 18 عاما فما فوق.

ووافقت كل من مملكة البحرين ودولة الإمارات بالفعل على جرعات منشطة ثالثة من لقاح فايزر- بيونتك.

وتشهد حالات الإصابة بكوفيد-19 تراجعا في البحرين، ووصلت حاليا إلى 3% من ذروتها، حيث يتم تسجيل 95 إصابة جديدة في المتوسط يوميا، وفقا لتقرير ”رويترز“ عن كوفيد-19.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في البحرين منذ بدء الجائحة 272709، ووصلت الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 1388.

وأعطت البحرين قرابة 2.5 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى الآن، أي ما يكفي لتطعيم حوالي 76% من سكانها البالغ عددهم زهاء 1.7 مليون نسمة، وفقا للبنك الدولي، بافتراض أن كل مواطن يحتاج إلى جرعتين.

ولقاح ”سبوتنيك V“ أول لقاح تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة ”لانسينت“ الطبية الشهيرة، أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي أظهرت أن فعاليته تزيد على 90%.

وتم تسجيل اللقاح في 70 دولة في العالم، يبلغ عدد سكانها أكثر من 4 مليارات نسمة.