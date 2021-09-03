خبراء ينصحون بعدم تطعيم الأطفال الأصحاء بين 12 و15 عامًا

قال خبراء لقاحات في بريطانيا، إنهم لا يوصون بتطعيم جميع من هم بين 12 و15 عامًا بلقاحات الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح هؤلاء، ”أنهم يفضلون نهجًا حذرًا بالنسبة للأطفال الأصحاء بسبب أثر جانبي نادر هو التهاب في القلب“.

وقد يكون من شأن هذه الإرشادات الطبية، أن تجعل بريطانيا تسلك مسارًا مختلفًا عن الولايات المتحدة، وإسرائيل، وبعض الدول الأوروبية، التي طرحت اللقاحات لصغار السن على نطاق واسع.

وقالت اللجنة المشرفة على التلقيح ضد كوفيد في المملكة المتحدة، الجمعة، إن حملاتها لن تشمل الأطفال المتمتعين بصحة جيدة، وتتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا خلافًا للعديد من الدول الغربية ورغم المخاوف من تداعيات العودة المدرسية.

وأوضحت اللجنة في مشورتها أن ”الأدلة المتوافرة تشير إلى أن الفوائد الصحية الفردية للتلقيح ضد كوفيد-19 منخفضة لدى من تراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا والذين لا يعانون من ظروف صحية كامنة تعرّضهم لخطر الإصابة الشديدة“.

وأضافت أن المخاطر المحتملة للتلقيح ”منخفضة أيضًا“ ولكنها ”قد تكون خطيرة، ولا تزال قيد التوصيف“. ورأت أنّ الفائدة الصحية لتوسيع حملة التطعيم الشاملة لتشمل الأطفال الأصحاء بين 12 و15 عامًا ”ضئيلة للغاية“.

ولكنّها أوصت الحكومة بطلب مشورات إضافية.

وقال وزير الصحة ساجد جاويد بعد نشر التوصية إنه سيطلب مشورة السلطات الطبية في الدول الأربع المكونة للمملكة المتحدة ”قبل اتخاذ قرار على وجه السرعة“.

وسبق أن تم السماح للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا، ويعانون من مشاكل صحية تجعلهم عرضة للإصابة بكوفيد، بتلقي اللقاح. وسيتسع نطاق الحملة، بدءًا من الجمعة، لتشمل أطفالًا آخرين معرضين للخطر على غرار المصابين بمرض فقر الدم المنجلي أو داء السكري من النوع الأول.

وسمِح سابقًا للفئة العمرية بين 16 و17 عامًا بتلقي اللقاحات.

ويأتي رأي اللجنة البريطانية في وقت تقوم فيه العديد من الدول الغربية مثل: فرنسا، أو الولايات المتحدة، بتلقيح المراهقين منذ عدة أسابيع.

والجمعة، أصيب عناصر في الشرطة في لندن في صدامات مع متظاهرين رافضين للقاحات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى توسيع حملات التلقيح وتعزيز نجاحها الأولي المتمثل بتطعيم 80% من الأشخاص فوق سن 16 عامًا بجرعتين.

وحاول المتظاهرون اقتحام المبنى الذي يضم وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية الموكلة بمنح موافقاتها على مختلف اللقاحات المضادة لكوفيد، أو حظرها، وكان عناصر الشرطة يحاولون صدّهم.

وكتبت الشرطة على موقع تويتر: ”أصبح عدد من المتظاهرين عنيفين تجاه الشرطة، وأُصيب 4 من عناصرنا في صدامات“، منددة بأفعال ”غير مقبولة“.

واوضحت لاحقًا أنه تم توقيف 10 أشخاص.

وظلّت الحركة الرافضة للقاحات محدودة للغاية في المملكة المتحدة، حيث تلقى 90% من البالغين جرعة أولى على الأقل.