الصين تعلن مد العالم بمليار جرعة لقاح مضاد لكورونا

قال المسؤول بلجنة الصحة الوطنية في الصين، تشنغ تشونغ وي، اليوم الجمعة، إن بلاده أمدت دول العالم بمليار جرعة لقاح مضاد لفيروس ”كورونا“، بحسب ما أفادت ”رويترز“.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال الشهر الماضي، إن الصين ستعمل جاهدة لتزويد الدول الأخرى بملياري جرعة من اللقاحات الواقية من ”كوفيد-19“ في 2021.

وبدأ تفشي فايروس ”كورونا“ في مدينة ووهان الصينية مطلع العام 2020، قبل أن يصبح جائحة عالمية شلت مناحي الحياة، وأودت بحياة أكثر من 4 ملايين شخص لغاية الآن.

والجمعة الماضية، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن ”الصين تخفي ”معلومات حيوية“ تتعلق بمنشأ الفيروس.

وقال بايدن، في بيان: ”هناك معلومات هامة حول منشأ هذا الوباء موجودة في جمهورية الصين الشعبية، ولكن منذ البداية عمل المسؤولون الحكوميون في الصين على منع المحققين الدوليين وأعضاء مجتمع الصحة العامة العالمي من الوصول إليها“.

وأضاف: ”حتى يومنا هذا، تستمر جمهورية الصين الشعبية برفض الدعوات للشفافية وتقوم بحجب المعلومات، على الرغم من أن الخسائر الناجمة عن هذا الوباء مستمرة بالارتفاع“. ‎

وبينما كانت البلدان تعمل على احتواء انتشار المرض، كان العلماء يحاولون معرفة مصدره.

وتوصل فريق من منظمة الصحة العالمية، الذي زار ووهان، في تقرير في وقت سابق من هذا العام، إلى أن المرض انتشر على الأرجح من حيوان يباع في السوق.

ويبدو أن التقرير يرفض احتمال تسرب الفيروس عن طريق الخطأ من معهد ووهان لعلم الفيروسات، الذي درس فيروسات كورونا في الخفافيش لأكثر من عقد.

وفي شهر أيار/مايو، أعطى بايدن الوكالات الاستخبارية الأمريكية مهلة 90 يوما لتقييم البيانات وإعداد تقرير ”يمكن أن يقربنا من استنتاج نهائي“ بشأن منشأ الفيروس.

ويقال إن ما دفع بايدن إلى اتخاذ قراره، هو المعلومات الاستخباراتية التي تفيد بأن العديد من الباحثين في مختبر ووهان تم إدخالهم إلى المستشفى في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، فضلا عن رفض الصين السماح بإجراء تحقيق شامل في نظرية المختبر.

وعلى الرغم من ذلك، قلّلت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، آفريل هينز، في يونيو/حزيران، من الآمال في التوصل إلى نتيجة، وقالت لـ ”ياهو نيوز“: ”نأمل في العثور على دليل دامغ، لكن هذا قد لا يحدث“.

ويعتقد العديد من العلماء أن الأمر قد يستغرق سنوات من البحث قبل التوصل إلى نتيجة نهائية حول منشأ وأصل الفيروس.